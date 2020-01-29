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29.01.2020,  
16:53
Текст:  Антон Валагин

Стали известны подробности уничтожения "Панциря" в Сирии в 2018 году

Уничтоженная в 2018 году в Сирии система ПВО "Панцирь" погибла из-за ошибки расчета - расстреляв боекомплект, тот не сменил позицию.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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- "Панцирь" сирийской армии успел поразить восемь целей и, расстреляв весь боекомплект, прекратил огонь. Экипаж покинул машину и стоял рядом - ждал транспортно-заряжающую машину с боеприпасами. Так делать нельзя - надо было сразу после расстрела боекомплекта уводить машину с боевой позиции. Тогда все было бы хорошо, - рассказал ТАСС Владимир Слугин, главный конструктор по комплексам ПВО тульского КБ приборостроения имени Шипунова.

Безоружный сирийский "Панцирь" уничтожили 10 мая 2018 года израильские военные - предположительно, ракетой противотанкового комплекса Spike.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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