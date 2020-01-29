Стали известны подробности уничтожения "Панциря" в Сирии в 2018 году

תיעוד תקיפת סוללות נ.מ סוריות pic.twitter.com/vAImgGvGeI — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) January 21, 2019

Уничтоженная в 2018 году в Сирии система ПВО "Панцирь" погибла из-за ошибки расчета - расстреляв боекомплект, тот не сменил позицию.

- "Панцирь" сирийской армии успел поразить восемь целей и, расстреляв весь боекомплект, прекратил огонь. Экипаж покинул машину и стоял рядом - ждал транспортно-заряжающую машину с боеприпасами. Так делать нельзя - надо было сразу после расстрела боекомплекта уводить машину с боевой позиции. Тогда все было бы хорошо, - рассказал ТАСС Владимир Слугин, главный конструктор по комплексам ПВО тульского КБ приборостроения имени Шипунова.

Безоружный сирийский "Панцирь" уничтожили 10 мая 2018 года израильские военные - предположительно, ракетой противотанкового комплекса Spike.