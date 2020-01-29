Старейшая женщина мира скончалась в Таджикистане

Фотима Мирзокулова скончалась в Согдийской области Таджикистана на 127-м году жизни. Похоронили долгожительницу в родном селе Дахана джамоата Шайдан.

Мирзокулова родилась 13 марта в 1893 году. Если эта дата верна, то она была старейшей женщиной планеты. Ей удалось пожить в трех веках и в трех государствах - Бухарском эмирате, СССР и Таджикистане. Женщина долгое время работала на сборе хлопка, занимаясь этим и после выхода на пенсию. А домашнее хозяйство вела до 125 лет.

"Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой, но зато участвовала в жизни страны. Например, она строила Большой Ферганский канал в 1939-1940 годах, который прокладывали методом хашара", - передает слова одной из ее дочерей агентство "Спутник Таджикистан".

У долгожительницы было восемь детей и более двухсот потомков - внуков, правнуков и праправнуков.

"Фотима-апа была очень общительной, жизнерадостной и дружелюбной женщиной. Каждый год по несколько раз мы с председателем района навещали ее. Что примечательно, она ничем не болела", - рассказал порталу "Азия-Плюс" председатель Совета ветеранов Аштского района Зафар Махмаджонов.

Любопытно, что официально признанной старейшей в мире женщиной считается 117-летняя японка Канэ Танака. Дата ее рождения - 2 января 1903 года - подтверждена многочисленными документами.