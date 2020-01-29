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29.01.2020 00:50
Рубрика: В мире

Третий заразившийся коронавирусом госпитализирован в Канаде

В канадской провинции Британская Колумбия медики госпитализировали очередного - третьего по счету - пациента с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

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Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Это мужчина, который недавно посещал китайский город Ухань", - подтвердила представитель министерства здравоохранения провинции Бонни Хенри.

Пока известно, что больной сам заявил медикам о плохом самочувствии и что его диагноз подтвержден лишь на уровне местных специалистов, после чего требуется подтверждение Национальной лаборатории Канады. Для Британской Колумбии это первый случай заражения коронавирусом, а предыдущие два были выявлены в провинции Онтарио.

Напомним, что на сегодняшний день число заразившихся по миру превысило 4,5 тысячи человек, а умерших - более сотни. Кроме Китая, где находится очаг заражения, отдельные случаи заболевания фиксировались также в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и в Японии.

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