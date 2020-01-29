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29.01.2020 00:35
Рубрика: В мире

В Германии выявлены еще три случая заражения новым коронавирусом

Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в германской федеральной земле Бавария. Такую информацию распространило региональное министерство здравоохранения.

Фото: Li Yun/Xinhua via AP
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По его данным, все инфицированные работают в одной компании - Webasto. Ранее пневмонией, вызванной новым коронавирусом, заболел один сотрудник этой фирмы, который заразился от гражданки Китая, посещавшей в Webasto курсы повышения квалификации, пишет ТАСС.

Отмечается, что все инфицированные сейчас изолированы в одной из клиник Мюнхена. Врачи проверяют еще около 40 человек, которые могли контактировать с первым заболевшим мужчиной.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Подтверждены 106 смертей и более 4,5 тысячи случаев заражения. Около тысячи больных находятся в критическом состоянии. Кроме Китая, случаи заражения зафиксированы еще в 15 странах.

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