Три преимущества Китая в борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин 28 января в Доме народных собраний в Пекине провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом, прибывшим в Китай с визитом.

В ходе встречи, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Си Цзиньпин отметил, что народ КНР твёрдо уверен в своей способности одержать победу в борьбе с коронавирусом нового типа (2019-nCoV). Для этого у КНР есть три ключевых преимущества: система госуправления, мощное материальное обеспечение и глубокая забота о здоровье и процветании народа.

На встрече с Си Цзиньпином гендиректор ВОЗ высоко оценил уровень руководства правительства Китая. Т. А. Гебреисус сказал, что Китай открыто и оперативно публикует исчерпывающую информацию об обстановке в стране с эпидемией, идентифицировал патоген вируса в рекордно короткие сроки и своевременно передал ВОЗ и другим странам геном вируса. По его словам, в условиях эпидемии китайское правительство демонстрирует твёрдую политическую волю и приняло своевременные и эффективные меры, которые поразили весь мир. Он уверен, что принятые Китаем меры покажут свою эффективность, и, в конечном итоге, КНР справится с эпидемией.

Стоит отметить, что председатель КНР Си Цзиньпин лично руководит работой по борьбе с новым коронавирусом, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян находится в Ухане, наиболее пострадавшем от удара коронавируса в Центральном Китае, где инспектирует соответствующую работу. Безопасность жизни людей и их физическое здоровье всегда ставилось и ставится в Китае во главу угла, поэтому профилактика и ликвидация эпидемии - это сейчас самая важная задача для страны.

Сегодня в 30 провинциях, городах и автономных районах Китая введена программа срочного реагирования на вспышку эпидемии. Более 1,3 миллиарда человек охвачены этой программой. Медицинские бригады из 29 провинций, городов и автономных районов прибыли в зараженные регионы. Кроме того, выделено значительное количество материальных ресурсов для обеспечения жизни и производства, которые уже доставлены в зараженные регионы. Стоит отметить, что эпидемия не распространялась в посёлках и волостях, медицинские работники с помощью наглядной агитации, по телевидению и радио рассказывают народу о методах профилактики эпидемии.

На днях в Интернете было показано, что строители ударными темпами ведут сооружение двух временных госпиталей в Ухане, которые будут специализироваться на лечении заразившихся коронавирусом нового типа. Больница "Хошэньшань" на 1000 коек будет открыта 3 февраля. Общая площадь больницы "Лэйшэньшань" на 1600 коек составит примерно 60 тысяч кв. м. Она откроется примерно через две недели.

Китайские госорганы также утвердили 4 вида продукции 4 предприятий и утвердили 2 вида реактивных препаратов по проверке нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа. Вакцина появится в продаже через несколько месяцев.

Генеральный директор ВОЗ выразил уверенность в том, что предпринятые Китаем действия покажут свою эффективность, и, в конечном итоге, КНР справится с эпидемией. Французский профессор по сфере общественной гигиены Ивес Чарпак также отметил, что предпринятые Китаем меры являются важными новаторскими практиками. Необходимо внимательно оценивать их эффективность, чтобы заимствовать драгоценный опыт в сфере глобальной масштабной профилактики эпидемий и обеспечения общественной гигиены.