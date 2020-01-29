Уоррен Баффет продает свою газетную империю за 140 млн долларов

Как отмечают эксперты, это является свидетельством того, что Баффет признал нерентабельным и неустойчивым газетный бизнес в эпоху продвинутых электронных технологий. Ожидается, что сделка завершится в середине марта. Lee Enterprises также собирается заключить 10-летнее соглашение об аренде недвижимости медиагруппы с первоначальной стоимостью 8 миллионов долларов в год.
"У нас не было заинтересованности в продаже медиагруппы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee лучше всего справляется с проблемами отрасли", - констатировал Баффет в своем заявлении. Как отмечает The New York Times, бизнесмен подписал соглашение с покупателем в стиле, соответствующем его репутации "мастера зарабатывания денег". Berkshire предоставит Lee кредит в сумме 576 млн долларов с годовой ставкой в девять процентов.
В письме к своим издателям в 2012 году Уореен Баффетт назвал себя "газетным наркоманом", который нуждается в том, чтобы покупать больше газет. Однако недавно 89-летний Баффет признал, что газетный бизнес Berkshire сокращается быстрее, чем он ожидал. В середине 2018 года компания наняла издателя руководить всеми своими газетами, за исключением Buffalo News. В результате сделки издатель будет выпускать 81 ежедневную газету вместо 50. В настоящее время Lee владеет такими новостными агентствами, как St. Louis Post Dispatcher и Arizona Daily Star в Тусоне.
Ранее Баффет крайне неохотно продавал предприятия и фирмы, которыми владеет. Такие примеры, отмечают аналитики, за десятилетия его карьеры можно пересчитать по пальцам. В "руководстве по эксплуатации" для акционеров Berkshire, размещенном на веб-сайте компании, сам Баффет написал: "Независимо от цены, мы вообще не заинтересованы в продаже каких-либо хороших предприятий, которыми владеет компания".
На этом фоне, как отмечают наблюдатели, трудовые отношения в некоторых газетах компании Berkshire изменились с тех пор, как компания передала их в управление Lee Enterprises. Журналисты отныне не могут полагаться на защиту своих прав. В результате новостные отделы в Omaha World-Herald, газете Баффета в штате Небраска и Charlottesville Daily Progress в Вирджинии проголосовали за создание профсоюзов.
Во многих изданиях газетной империи Баффета уже произошли значительные сокращения. Особенно это коснулось упомянутого флагмана концерна - газеты Buffalo News, которая выставлена на продажу в рамках сделки. Еще год с небольшим назад здесь трудились 4337 сотрудников, включая технический состав, а после сокращений осталось 3685 человек. Это одна из старейших до сих пор существующих газет в Америке, которая начала издаваться в 1881 году.
По оценке аналитиков, эти тенденции отражают разрыв между "акулами" американского газетного бизнеса, такими как The Wall Street Journal, New York Times и Washington Post, и сетью небольших региональных печатных изданий, которые при отсутствии финансирования и падения интереса со стороны читателей могут кануть в небытие.
Общенациональные издания добились гораздо больших успехов в переходе от сокращающегося печатного бизнеса к цифровым технологиям, чему способствуют онлайн-подписки и новые лицензионные соглашения с Facebook. Региональные газеты все больше зависят от рекламных доходов и становятся менее интересны как заказчику, так и потребителю.
Сам Баффетт начинал свою деятельность с доставки газет в юности. В 1970-х он владел ныне несуществующим еженедельником и помогал журналистам расследовать деятельность местной благотворительной организации. За серию публикаций о ее махинациях журналисты издания получили престижную Пулитцеровскую премию.