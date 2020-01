Уоррен Баффет продает свою газетную империю за 140 млн долларов

Американский мультимиллионер Уоррен Баффет, который является убежденным сторонником выпуска печатных изданий, а не электронных медиа, вынужден в связи с изменением конъюнктуры на газетном рынке продать свою медиаимперию, сообщает The Wall Street Journal. Принадлежащая газетному магнату компания Berkshire Hathaway Inc продает 30 газет издателю Lee Enterprises Inc всего за 140 миллионов долларов. Речь в основном идет о продаже региональных медиа, которые являются ведущими в своих штатах.

Фото: AP Photo/Nati Harnik