Уоррен Баффет продает свою газетную империю за 140 млн долларов

Американский мультимиллионер Уоррен Баффет, который является убежденным сторонником выпуска печатных изданий, а не электронных медиа, вынужден в связи с изменением конъюнктуры на газетном рынке продать свою медиаимперию, сообщает The Wall Street Journal. Принадлежащая газетному магнату компания Berkshire Hathaway Inc продает 30 газет издателю Lee Enterprises Inc всего за 140 миллионов долларов. Речь в основном идет о продаже региональных медиа, которые являются ведущими в своих штатах.

Как отмечают эксперты, это является свидетельством того, что Баффет признал нерентабельным и неустойчивым газетный бизнес в эпоху продвинутых электронных технологий. Ожидается, что сделка завершится в середине марта. Lee Enterprises также собирается заключить 10-летнее соглашение об аренде недвижимости медиагруппы с первоначальной стоимостью 8 миллионов долларов в год.

"У нас не было заинтересованности в продаже медиагруппы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee лучше всего справляется с проблемами отрасли", - констатировал Баффет в своем заявлении. Как отмечает The New York Times, бизнесмен подписал соглашение с покупателем в стиле, соответствующем его репутации "мастера зарабатывания денег". Berkshire предоставит Lee кредит в сумме 576 млн долларов с годовой ставкой в девять процентов.

В письме к своим издателям в 2012 году Уореен Баффетт назвал себя "газетным наркоманом", который нуждается в том, чтобы покупать больше газет. Однако недавно 89-летний Баффет признал, что газетный бизнес Berkshire сокращается быстрее, чем он ожидал. В середине 2018 года компания наняла издателя руководить всеми своими газетами, за исключением Buffalo News. В результате сделки издатель будет выпускать 81 ежедневную газету вместо 50. В настоящее время Lee владеет такими новостными агентствами, как St. Louis Post Dispatcher и Arizona Daily Star в Тусоне.

Ранее Баффет крайне неохотно продавал предприятия и фирмы, которыми владеет. Такие примеры, отмечают аналитики, за десятилетия его карьеры можно пересчитать по пальцам. В "руководстве по эксплуатации" для акционеров Berkshire, размещенном на веб-сайте компании, сам Баффет написал: "Независимо от цены, мы вообще не заинтересованы в продаже каких-либо хороших предприятий, которыми владеет компания".

На этом фоне, как отмечают наблюдатели, трудовые отношения в некоторых газетах компании Berkshire изменились с тех пор, как компания передала их в управление Lee Enterprises. Журналисты отныне не могут полагаться на защиту своих прав. В результате новостные отделы в Omaha World-Herald, газете Баффета в штате Небраска и Charlottesville Daily Progress в Вирджинии проголосовали за создание профсоюзов.

Во многих изданиях газетной империи Баффета уже произошли значительные сокращения. Особенно это коснулось упомянутого флагмана концерна - газеты Buffalo News, которая выставлена на продажу в рамках сделки. Еще год с небольшим назад здесь трудились 4337 сотрудников, включая технический состав, а после сокращений осталось 3685 человек. Это одна из старейших до сих пор существующих газет в Америке, которая начала издаваться в 1881 году.

По оценке аналитиков, эти тенденции отражают разрыв между "акулами" американского газетного бизнеса, такими как The Wall Street Journal, New York Times и Washington Post, и сетью небольших региональных печатных изданий, которые при отсутствии финансирования и падения интереса со стороны читателей могут кануть в небытие.

Общенациональные издания добились гораздо больших успехов в переходе от сокращающегося печатного бизнеса к цифровым технологиям, чему способствуют онлайн-подписки и новые лицензионные соглашения с Facebook. Региональные газеты все больше зависят от рекламных доходов и становятся менее интересны как заказчику, так и потребителю.

Сам Баффетт начинал свою деятельность с доставки газет в юности. В 1970-х он владел ныне несуществующим еженедельником и помогал журналистам расследовать деятельность местной благотворительной организации. За серию публикаций о ее махинациях журналисты издания получили престижную Пулитцеровскую премию.