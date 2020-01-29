В 2020 году разработают национальные стандарты для интернета вещей

Проекты национальных стандартов в области умного производства вынесены на публичное обсуждение техническим комитетом по стандартизации №194 "Киберфизические системы", сообщает Минпромторг.

"Проекты стандартов направлены на эффективное внедрение цифровых технологий в российскую промышленность, развитие качественных и независимых решений, а также на обеспечение их совместимости между собой. В частности, в рамках данной серии впервые разработаны проекты регулирующих документов в сфере цифровых двойников", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он сообщил, что на 2020 год запланирована разработка порядка 400 национальных стандартов для высокотехнологичных сфер - например, искусственный интеллект, промышленный интернет и интернет вещей.