В Европе запретили опасные краски для татуировок

По всей вероятности, в Европе скоро не будет татуировок, вошедших в последнее время в моду в разных странах. Европейское химическое агентство (ЕСНА) по заказу Еврокомиссии подготовило список из 4000 тысяч химикатов, подлежащих запрету, в который также входят зеленый и синий пигменты, используемые в качестве основы для изготовления тату, сообщает швейцарский новостной портал 20min.ch.

Ведомство отмечает, что чернила, используемые для татуировок, содержат тяжелые металлы и другие токсичные субстанции, способные вызывать проблемы кожи, включая аллергические реакции и зуд. Они повышают риск появления опасных заболеваний, влияют на функцию деторождения и развитие ребенка. Некоторые из этих веществ уже ограничены в соответствии с Регламентом ЕС по косметическим продуктам и не допускаются к применению на коже.

Исследование, проведенное медицинским центром Лангоне при Нью-Йоркском университете (New York University's Langone Medical Centre), подтвердило, что около 6 процентов взрослого населения, сделавшего татуировку, испытали осложнения: сыпь, сильный зуд или припухлость, проявления осложнений отмечались на протяжении более четырех месяцев, а в некоторых случаях, в течение многих лет. Причем лечение осложнений не всегда было успешным.

В феврале вопрос о запрете химикатов, применяемых в косметике и косметических процедурах, будет рассмотрен на уровне стран-членов ЕС. Агентство также предлагает ввести двухлетний переходный период на запрет чернил "синий 15" и "зеленый 7". За это время разработчики должны предоставить более безопасные альтернативы.

Между тем в Швейцарии стартовала акция по сбору подписей под петицией с требованием вывести из-под запрета химикаты для татуировок. По мнению владельца салона тату Йорна Эльзенбруха, татуировщики не откажутся от пигментов даже при запрете. Скорее всего, они будут импортировать необходимые субстанции из-за рубежа. Это может быть еще более проблематичным, так как состав и происхождение красящих веществ зачастую сложно будет проверить.