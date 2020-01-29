Новости

Илон Маск спорит с противниками завода Tesla в Германии 17:00
Вышел русский трейлер нового фильма про колли Лесси 16:49
Воробьев ввел для жителей Подмосковья новые доплаты и льготы 16:42
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера 16:33
Некоторых жителей Волоколамска и Серпухова освободят от платы за мусор 16:32
В Ростовской области сняли с мели сухогруз с зерном для Турции 16:29
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело 16:27
Найдены следы "оружейников", живших за 11600 лет до нас 16:26
Минюст не нашел оснований для исключения ФБК из реестра иноагентов 16:11
Германия начала процесс отказа от угля 16:10
Согласована часть новой трассы М12 Москва-Казань 16:00
Жители частных домов в Подмосковье будут платить за мусор по факту вывоза 15:53
Житель Кузбасса взломал автомат с игрушками, чтобы раздать их детям 15:53
МИД РФ ответил Эрдогану на заявление о невыполнении обязательств по Сирии 15:27
В Европе запретили опасные краски для татуировок 15:26
Лидер лейбористов Ирландии пообещал выдворить военных США из Шеннона 15:21
На следующей неделе в Москве начнется настоящая зима 15:17
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки" 15:15
Как заставить "обочечников" ездить по правилам 15:14
В Волгограде школьник был ранен на занятиях по стрельбе 15:10
Мишустин назначил Приходько своим помощником 15:08
Пьяный житель Югры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию 14:59
Российский летчик рассказал о ЧП после перехвата воздушного разведчика 14:54
Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ 14:51
Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
29.01.2020 15:26
Рубрика: В мире

В Европе запретили опасные краски для татуировок

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По всей вероятности, в Европе скоро не будет татуировок, вошедших в последнее время в моду в разных странах. Европейское химическое агентство (ЕСНА) по заказу Еврокомиссии подготовило список из 4000 тысяч химикатов, подлежащих запрету, в который также входят зеленый и синий пигменты, используемые в качестве основы для изготовления тату, сообщает швейцарский новостной портал 20min.ch.

Фото: iStock
В России определили самый татуированный город

Ведомство отмечает, что чернила, используемые для татуировок, содержат тяжелые металлы и другие токсичные субстанции, способные вызывать проблемы кожи, включая аллергические реакции и зуд. Они повышают риск появления опасных заболеваний, влияют на функцию деторождения и развитие ребенка. Некоторые из этих веществ уже ограничены в соответствии с Регламентом ЕС по косметическим продуктам и не допускаются к применению на коже.

Исследование, проведенное медицинским центром Лангоне при Нью-Йоркском университете (New York University's Langone Medical Centre), подтвердило, что около 6 процентов взрослого населения, сделавшего татуировку, испытали осложнения: сыпь, сильный зуд или припухлость, проявления осложнений отмечались на протяжении более четырех месяцев, а в некоторых случаях, в течение многих лет. Причем лечение осложнений не всегда было успешным.

В феврале вопрос о запрете химикатов, применяемых в косметике и косметических процедурах, будет рассмотрен на уровне стран-членов ЕС. Агентство также предлагает ввести двухлетний переходный период на запрет чернил "синий 15" и "зеленый 7". За это время разработчики должны предоставить более безопасные альтернативы.

Между тем в Швейцарии стартовала акция по сбору подписей под петицией с требованием вывести из-под запрета химикаты для татуировок. По мнению владельца салона тату Йорна Эльзенбруха, татуировщики не откажутся от пигментов даже при запрете. Скорее всего, они будут импортировать необходимые субстанции из-за рубежа. Это может быть еще более проблематичным, так как состав и происхождение красящих веществ зачастую сложно будет проверить.

В мире Европа Общество Здоровье Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
МО РФ: Все нравоучения США по Сирии появляются при поражении террористов
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев