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29.01.2020 19:59
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесли законопроект о покупке sim-карт с помощью биометрии

Текст: Юлия Кривошапко
У россиян может появиться еще один способ покупки sim-карт. Абонентские договоры с операторами связи можно будет заключать через интернет с использованием биометрии.

Поправки в закон "О связи" и "О персональных данных" разработали сенаторы Людмила Бокова (28 января председатель правительства Михаил Мишустин назначил ее на должно замглавы Минкомсвязи), Андрей Турчак и Александр Башкин, сообщается на сайте Совета Федерации.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Как следует из пояснительной записки (есть в распоряжении "РГ") для покупки sim-карты через интернет по новой схеме абоненту потребуется установить на смартфон специальное программное обеспечение. Затем нужно будет сфотографироваться и отсканировать паспорт. Полученные сведения в режиме реального времени поступят оператору связи, после чего sim-карта может быть активирована.

Достоверность данных о пользователе будет проверяться через "Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также с помощью информационных систем госорганов (при наличии подключения оператора связи к этим системам) через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, указывают разработчики законопроекта.

Фото: REUTERS
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В качестве дополнительного способа проверки сведений об абонентах они предлагают предусмотреть использование данных, полученных от банков при оплате абонентом по безналу услуг мобильной связи.

Предлагаемые законопроектом меры позволят гражданам приобретать sim-любом месте на территории Российской Федерации, подчеркивают авторы законопроекта.

Они напоминают, что заключить договор об оказании услуг связи через интернет можно и сейчас (это предусмотрено поправками в закон о "Связи" от 29 июня 2017 года). Для этого нужна электронная подпись. Однако такая возможность используется гражданами реже, чем покупка sim-карты при посещении офиса "по причине отсутствия массового распространения электронной подписи у населения".

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума Закон "О персональных данных"

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