Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
17:55 29.01.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)

С чувством долга

В каких случаях задолженность по квартплате не станет поводом для отказа в льготах

Проект указаний о порядке предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан разработал минтруд.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Методические указания станут, в случае утверждения приказа, обязательными для региональных властей. Они касаются предоставления скидок на оплату жилья инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и ряду других категорий льготников. "Сейчас в регионах порядки предоставления льгот по оплате ЖКУ различные. Принятие документа позволит установить единообразные требования", - пояснили "РГ" в пресс-службе минтруда.

Фото: iStock
Льготную ипотеку сможет получить больше жителей Дальнего Востока

В проекте приказа представлены подробные разъяснения об обстоятельствах предоставления льгот, отмечает член Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. Например, даются разъяснения о правах на соцподдержку при наличии задолженности по квартплате. Согласно статье 160 Жилищного кодекса РФ соцподдержка возможна, если у человека отсутствуют долги по ЖКУ. "Однако в методичке прописано, что наличие такой задолженности не может быть безусловным основанием для отказа в предоставлении льготы и что органам соцзащиты необходимо разобраться в ситуации и выяснить причины образования долгов. И только после этого принимать решение о предоставлении или не предоставлении льготы", - говорит Гарипов. Невыплата зарплаты в срок, потеря собственником или членами его семьи работы и невозможность трудоустройства, "несмотря на предпринимаемые ими меры", болезнь, наличие несовершеннолетних детей считаются уважительными причинами возникновения задолженности. В этом случае, говорится в проекте приказа, в предоставлении мер соцподдержки не может быть отказано.

Размер компенсаций будут рассчитывать из объема коммунальных услуг, определенных по счетчикам, но не более нормативов потребления. Компенсации платы за наем или за содержание жилого помещения рассчитываются из общей площади жилья, а в коммунальных квартирах - жилой площади. Оговорено, что инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсация платы за наем или за содержание жилого помещения, относящегося к частному жилищному фонду, не предоставляется.

Болезнь, несовершеннолетние дети и потеря работы считаются уважительными причинами возникновения задолженности

Подробно рассмотрен вопрос о том, кого следует считать членами семьи собственника помещения: супругов (но только если брак зарегистрирован), детей и родителей. При этом достаточно лишь факта их совместного проживания с собственником, интересоваться, ведут ли они общее хозяйство, оказывают ли друг другу материальную или иную поддержку, чиновникам не потребуется. В исключительных случаях членами семьи могут быть признаны и другие лица - бабушки и дедушки, братья, сестры, дяди и тети, племянники и др., а также нетрудоспособные иждивенцы. В этом случае органы соцзащиты должны исходить из того, вселял ли их собственник в свое жилье как членов семьи или же по другим основаниям.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
28.01.2020

Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

Все управляющие компании в многоквартирных жилых домах, в том числе в ведомственных домах, будут выбираться на конкурсной основе. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин

Ипотека
26.01.2020

Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми

Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми

Возможная экономия семей при покупке жилья по ипотечному кредиту благодаря мерам господдержки может оказаться выше двух миллионов рублей. Аналитики прогнозируют, что ставки по ипотеке в 2020 году окажутся самыми низкими за всю историю жилищного кредитования

ЖКХ
23.01.2020

Госдуме предложили запретить заставлять соседей платить по чужим долгам

Госдуме предложили запретить заставлять соседей платить по чужим долгам

В Госдуму внесен законопроект по изменению Жилищного кодекса. Документ предлагает запретить перераспределение долгов за общедомовые нужды на добросовестных плательщиков, проживающих в многоквартирных домах