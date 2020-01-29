В Кремле не принимают особых мер от коронавируса

В Кремле стараются следить за здоровьем сотрудников, и если те заболевают, то лечатся и на работу не ходят.

"Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее", - сообщил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени, - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. - И поэтому в обычном режиме работаем".

Напомним, сегодня Владимир Путин провел в Кремле совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса.