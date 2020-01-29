География участников тоже оказалась очень обширной: от Украины до Танзании, от Латвии до Саудовской Аравии, от Сирии до Эфиопии. Турнир проходил в двух возрастных категориях - от 13 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Участники дистанционно выполнили онлайн-тесты, после чего лучших пригласили на финальное испытание в Санкт-Петербург.

Победители получили на память подарки и разнообразные учебники и пособия по русскому языку. Призерам также выдали ваучеры, по которым они смогут бесплатно пройти государственное языковое тестирование в СПбГУ или в одном из 80 партнерских центров, расположенных по всему миру.

В качестве организаторов турнира выступили Санкт-Петербургский государственный университет и Министерство просвещения РФ. Авторы идеи преследовали глобальную цель: развитие интереса и повышение мотивации к изучению русского языка, популяризацию отечественной культуры за рубежом, повышение значимости русского языка как языка международного общения.