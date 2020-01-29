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29.01.2020 14:58
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

От Украины до Танзании!

Текст: Елена Кухтенкова
В Санкт-Петербургском государственном университете подвели итоги Международной олимпиады по русскому языку. И они впечатляют. Более семи тысяч школьников и студентов в возрасте от 13 до 30 лет из 131 страны продемонстрировали, насколько хорошо знают "великий и могучий". 500 финалистов заняли призовые места, сообщает сайт spbu.ru.

География участников тоже оказалась очень обширной: от Украины до Танзании, от Латвии до Саудовской Аравии, от Сирии до Эфиопии. Турнир проходил в двух возрастных категориях - от 13 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Участники дистанционно выполнили онлайн-тесты, после чего лучших пригласили на финальное испытание в Санкт-Петербург.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Победители получили на память подарки и разнообразные учебники и пособия по русскому языку. Призерам также выдали ваучеры, по которым они смогут бесплатно пройти государственное языковое тестирование в СПбГУ или в одном из 80 партнерских центров, расположенных по всему миру.

В качестве организаторов турнира выступили Санкт-Петербургский государственный университет и Министерство просвещения РФ. Авторы идеи преследовали глобальную цель: развитие интереса и повышение мотивации к изучению русского языка, популяризацию отечественной культуры за рубежом, повышение значимости русского языка как языка международного общения.

Общество Образование

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