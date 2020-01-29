В Петербурге младенец отравился наркотиками

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства, при которых годовалый ребенок отравился наркотиками. По предварительным данным, ребенок съел гашиш.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к ребенку вызвали "скорую". Врачи госпитализировали мальчика и сразу же проинформировали полицию, что предварительной причиной острого перорального отравления стали наркотики.

Сам мальчик жил с родителями в квартире по Светлановскому проспекту. Ранее в поле зрения правоохранителей или органов опеки и попечительства семья не попадала.

Между тем врачи говорят, что состояние отравившегося мальчика довольно тяжелое.