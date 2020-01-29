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29.01.2020 18:59
Рубрика: Общество

Туристов вывозят чартерными рейсами

Текст: Юрий Батин, Антон Валагин
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
Экстренные меры безопасности в связи с китайским коронавирусом принимают во всех городах.

Проверку на готовность прошли воронежские врачи: во вторник сразу два человека - 55-летняя женщина и мужчина 35 лет - были доставлены "скорой" сначала в инфекционный стационар, а затем в изолированные боксы на территории областной детской больницы. Ролик, разошедшийся по соцсетям, напоминал сцену из фильма-катастрофы: врачи "скорой" в спецкостюмах, носилки под герметичным пластиковым колпаком, путь от подъезда старой пятиэтажки до дверей автомобиля огородили желтыми аварийными лентами.

- Это нормально. Спецкостюмы, респираторы, герметичные боксы используются всегда, когда мы работаем в режиме особо опасной инфекции. Подозрение на коронавирус как раз тот случай, - рассказал "РГ" врач "скорой".

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Эпиднастороженность - требование дня: госпитализированные воронежцы недавно приехали из КНР и пожаловались на простуду. Этого сегодня достаточно для экстренной госпитализации. Анализы пациентов направлены для исследования в федеральную лабораторию Роспотребнадзора. По предварительным данным, подозрение на коронавирус не подтвердилось - обычная ОРВИ.

В Ростове-на-Дону студентов из Китая после каникул допустят к занятиям лишь со справкой о здоровье. В Донском госуниверситете учатся 150 граждан КНР. После зимней сессии часть из них улетела домой. По возвращении их ждет тщательное обследование. В Приморье Роспотребнадзор предложил продлить каникулы в вузах, где учатся студенты из Китая.

Из Благовещенска в китайский город Санья за нашими туристами вылетел спецрейс. Все они по прибытии пройдут санитарные процедуры

А туристов из Китая вывозят. Из Благовещенска в курортный китайский город Санья за ними вылетел спецрейс авиакомпании "Якутия" - без пассажиров. Сегодня 103 туриста должны вернуться на нем в Благовещенск. Естественно, все туристы пройдут по прибытии необходимые санитарные процедуры. Также чартером были вывезены еще 146 человек из Хабаровского края.

Из-за распространения нового коронавируса авиакомпания отменила чартерные рейсы по маршруту Благовещенск - Санья, запланированные на 5 и 12 февраля. Сокращаются полеты в Китай и других авиакомпаний. Планировать полеты сложно - все будет зависеть от развития событий.

- Из-за возникшей угрозы безопасности российских туристов мы предложили туроператорам приостановить продажу путевок в Китай, - отметила представитель комитета по туризму минкультуры Хабаровского края Валентина Неретина.

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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