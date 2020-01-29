В серии "Великие и знаменитые люди белорусской земли" издательства "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" появился выпуск, посвященный композиторам.

Три великих музыканта, три легендарные личности: Николай Аладов, Евгений Глебов, Сергей Кортес. Судьба каждого может стать основой для киносериала. При этом у всех троих есть то, что их объединяет. Начнем с того, что они потомки старинных дворянских семей. Отец рожденного в Петербурге Николая Аладова - математик, предводитель дворянства, мать - из рода Вуичей. Родившийся в Рославле Евгений Глебов по материнской линии происходил из Сокол-Черниловских, по отцу - из священников. Сергей Кортес появился на свет в чилийском Сан-Антонио в семье российских эмигрантов, его прапрадед - известный русский географ Николай Раевский, прадед - банкир Александр Кричевский, отчим матери - Павел Шостаковский, сын директора филармонического общества в Москве.

Судьба всех оказалась связана с белорусской культурой. В 1923 году Николай Аладов получает приглашение из Москвы на работу в Государственный институт музыкальной науки, где становится членом Белорусской песенной комиссии, увлекается белорусским фольклором и уезжает в Минск на должность завуча музыкального техникума. Евгению Глебову в эвакуации пришлось учиться в Рославльском техникуме железнодорожной связи, он попросил направление на работу в Могилев, где было музыкальное училище. Там талантливого самоучку-обходчика порекомендовали знаменитому педагогу и цимбалисту Иосифу Жиновичу, который и направил Глебова в Белорусскую консерваторию. А Сергей Кортес попал в Советский Союз в 1955-м, после того, как семья Шостаковских-Кортесов подала прошение о советском гражданстве. Молодой человек мечтал вернуться на родину предков, в "страну больших возможностей". Повезло, что знакомый семьи, занимавший высокий пост, придержал документы о репатриации на несколько лет, дав им ход уже после смерти Сталина, что дало возможность избежать репрессий. Местом проживания репатриантам определили Минск.

Издание компактное, в мягкой обложке, доступное. При этом добротное, хорошо иллюстрированное. Вы узнаете много удивительных фактов о знаменитых композиторах и, несомненно, захотите обратиться к их творчеству.