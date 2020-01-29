Удивительным на бомбардирские подвиги получился 12-й тур открытого чемпионата российской женской Суперлиги. В одном матче две волейболистки из Беларуси, представляющие разные команды, превзошли "гроссмейстерский" рубеж в три десятка набранных очков.

Мощнейшую дуэль в атаке устроили нападающая белорусской "Минчанки" Виктория Секретова (35 очков) и перешедшая в межсезонье из "Уралочки" в "Ленинградку" Анастасия Гарелик (33). Победу в упорнейшей пятисетовой встрече одержали хозяйки площадки минчанки - 3:2 (23:25, 25:23, 29:27, 18:25, 15:13).

При этом обе команды пока вне зоны попадания в плей-офф. "Минчанка" идет на предпоследнем, 11-м месте, "Ленинградка" девятая и пытается зацепиться за сильнейшую восьмерку.

Интересно, что главная героиня тура Секретова, атаковавшая за матч 57 раз, по основной волейбольной специализации все-таки пляжница. Три с половиной года назад Виктория в тандеме со своей тезкой Шалаевской стала бронзовым призером молодежного чемпионата Европы на песчаных кортах турецкой Антальи.

Другим знаковым событием тура стало возвращение в чемпионат России чемпионки мира и двукратной чемпионки Европы Татьяны Кошелевой. В Суперлиге она не выступала почти четыре года, играя в Турции, Бразилии, Италии и Китае. Татьяна подписала контракт с калининградским "Локомотивом", в матче против краснодарского "Динамо" (3:1) вышла на замену и принесла команде 9 очков.

В чемпионате пока троевластие - у "Локо", ВК "Динамо-Казань" и "Уралочки" по 10 побед и два поражения.