Видео: как будет выглядеть iPhone 12

В Сети появился 3D-рендеринг новых смартфонов от Apple.

Выход линейки iPhone 12 по традиции ожидается осенью. Пока же голландский дизайнер Джеремейн Смит создал для портала LetsGoDigital ролик, в котором показывается, как могут выглядеть гаджеты.

Как уточняет ресурс, Apple может выпустить в нынешнем году не три, а четыре модели смартфонов. Самая маленькая, скорее всего, получит 5,4-дюймовый OLED-экран с двойной цифровой камерой на задней панели. Этот смартфон может получить название iPhone 12 Mini. В отличие от SE 2, гаджет будет полностью соответствовать другим моделям 2020 года с точки зрения дизайна и функций.

Также ожидается премьера 6,1-дюймовой модели с OLED-экраном и двойной основной камерой. Этот смартфон будет "стандартным" iPhone 12.

iPhone 12 Pro может получить тот же 6,1-дюймовый OLED-экран, но уже с тройной камерой и камерой ToF. Наконец, iPhone 12 Pro Max получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей, тройную камеру и 3D ToF-камеру. Таким образом, последние два устройства получат экран чуть большего размера, чем предшественники - такой, как сейчас у iPhone 11.

Эксперты прогнозируют уменьшение рамок экрана: габаритные размеры устройства останутся прежними, но им можно будет управлять одной рукой. Кроме того, ожидается, что в нынешнем году Apple впервые использует исключительно OLED-дисплеи.

Все модели iPhone 12 получат поддержку 5G - для этого смартфоны оснастят модемом Qualcomm 5G. Новые устройства также смогут поддерживать частоту менее 6 ГГц и, возможно, mmWave (полностью интегрированные радиочастотные модули 5G NR). Однако, скорее всего, встроенная антенна 5G будет установлена только в гаджетах, предназначенных для Америки, Англии, Канады, Японии и Кореи.