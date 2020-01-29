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29.01.2020 04:21
Рубрика: Общество

Снять "корону"

Вирус из Китая: насколько реальна всемирная пандемия
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 18(8072)
Новый коронавирус из Китая, скорее всего, продолжит активно распространяться. Об этом, не скрывая тревоги и основываясь на статистике, заявил глава Государственного комитета по здравоохранению КНР Ма Сяовэй.

Официально объявлено о национальной чрезвычайной ситуации. Выйдет ли ЧС на мировой масштаб? И не грозит ли "корона" России? Попробуем разобраться с помощью математики и вирусологии.

"Арт" и шок

Паники в России по поводу коронавируса нет, но любое сообщение о заболевших китайцах все-таки внушает тревогу. И вот вечером 25 января "скорую помощь" вызвали в гостиницу "Арт Москва Войковская", где остановилась туристическая группа из КНР. У восьмерых постояльцев поднялась температура. Памятуя о возможных последствиях, они сразу позвонили в "неотложку". К отелю прибыли 10 санитарных машин, всех обратившихся повезли в больницу. Довольно быстро выяснилось, что у семерых китайцев - ОРВИ, еще у одной гостьи - грипп. Пробы на 2019-nCov дали отрицательный результат. Даже несмотря на это, управление Роспотребнадзора по Москве установило контроль за другими постояльцами.

Полет нормальный

Ученые из Гонконга заявили о создании вакцины от коронавируса

Центры санитарного контроля в России - на пограничных постах. При этом самолеты из Китая продолжают летать во все крупные аэропорты нашей страны. В одном только Шереметьеве регулярно обслуживают рейсы из Гонконга, Шанхая, Пекина, Гуанчжоу. Единственное ограничение - борт из Гуанчжоу раньше совершал промежуточную посадку в Ухане, в том самом регионе, где началось массовое заражение. С прошлой пятницы Ухань для вылетов закрыт. Но это решение принималось в Китае, российские авиационные власти никаких запретов не вводили. Мы решили встретить борт из Гуанчжоу, чтобы узнать, каковы настроения в Китае, да и в Шереметьеве. Визуально в аэропорту все спокойно. Ни агитационных плакатов, ни людей в костюмах химзащиты. Лишь китайские туристы ходят в масках разных фасонов и цветов. Прячут лица за материей и некоторые сотрудники аэропорта. При этом от многочисленных гостей из КНР никто не шарахался в сторону. А пронырливые таксисты охотно предлагают им свои услуги.

Формула страха

Пока в России нет ни одного случая заражения коронавирусом, да и ВОЗ не вводит режим всемирной ЧС. Не беспечность ли? Один из популярных блогеров, российский трейдер под ником Bemake, составил прогноз дальнейшего развития ситуации. Ему не составило труда высчитывать коэффициенты, скорость, с которой растет число заболевших и умерших, и это позволило вывести неутешительные цифры. Если учесть, что 19 января в новостях говорилось о 62 заболевших и 2 погибших, то к 26-му числу, подсчитал Bemake, должен был заразиться 1931 человек и умереть 62. Как ни прискорбно, прогнозы трейдера, базирующиеся исключительно на математических пропорциях, почти оправдались... А к 1 февраля, если верить его модели, число заболевших достигнет почти 22 тысяч человек. Настоящая эпидемия?

"Любые математические модели прогноза эпидситуации не могут быть достаточно адекватными, поскольку они не учитывают многие факторы: в частности, профилактические меры и санэпидконтроль на границах", - рассказала "РГ" заведующий кафедрой вирусологии МГУ, доктор биологических наук Ольга Карпова. Ученый предлагает комплексно подойти к анализу ситуации.

Мы уже проходили

"Коронавирусы не в первый раз будоражат общественность, - напомнила Ольга Карпова. - Первая нашумевшая история относится к 2002-2003 годам, когда появились новости об эпидемии атипичной пневмонии. Она была вызвана коронавирусом SARS-CoV. По официальным данным, заразились 8437 человек, 819 из них умерли. Всемирная организация здравоохранения была обеспокоена тем, что вирус способен привести к глобальной эпидемии. Однако этого не произошло, и последний случай заражения SARS-CoV фиксировался в 2004 году".

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию 2003 года по числу заболевших

Вторая волна, продолжает собеседник "РГ", была в 2012 году, когда распространился еще один тип коронавируса MERS. Резервуаром, как и в случае с SARS, служили летучие мыши, но при этом вирус активно передавался через верблюдов. "Однако быстро предпринятые противоэпидемические меры позволили остановить эпидемию", - отметила Ольга Карпова. По ее мнению, самое главное на этом этапе - выяснить, передается ли вирус от человека к человеку. Пока мы можем судить об этом, поскольку есть случаи заражения медиков, контактировавших с больными. Но нет уверенности в том, что врачи не заразились другим путем. "Поводов для тревоги не видно, - говорит Ольга Карпова. - Судя по статистике, контагиозность (эффективность заражения. - Ред.) вируса не так высока, как у кори. Иначе мы бы уже сейчас говорили о десятках тысяч заболевших. Поэтому во многом слухи о серьезной опасности на данный момент преувеличены".

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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