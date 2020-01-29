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29.01.2020 19:55
Рубрика: Власть

Щит и корона

Владимир Путин оценил меры по нераспространению коронавируса в России
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание по предупреждению коронавируса. Глава государства заметил, что это новое явление для нашей страны и профильные ведомства должны сделать все возможное, чтобы минимизировать потери от этого вызова.
О предпринимаемых мерах по нера-спространению вируса президенту рассказали Татьяна Голикова, Михаил Мурашко и Анна Попова. Фото: РИА Новости О предпринимаемых мерах по нера-спространению вируса президенту рассказали Татьяна Голикова, Михаил Мурашко и Анна Попова. Фото: РИА Новости
О предпринимаемых мерах по нера-спространению вируса президенту рассказали Татьяна Голикова, Михаил Мурашко и Анна Попова. Фото: РИА Новости

На встречу пригласили вице-премьера Татьяну Голикову, главу минздрава Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Зампредседателя штаба стала Попова. В понедельник премьер-министр провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции и поручил за два дня разработать соответствующий план.

Фото: youtube.com / @One Shot
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"Мы знаем об ажиотаже вокруг коронавируса, зарегистрированного в КНР, - заявил президент. - Трагические случаи есть". "Правительство выработало ряд превентивных мер по нераспространению вируса в РФ. Как вы оцениваете ситуацию? Какие меры предпринимаются и что правительство намерено делать в ближайшее время?" - спросил он.

"Еще в конце декабря правительство, получив информацию из КНР, предприняло ряд серьезных шагов", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Начался мониторинг за эпидемиологической обстановкой, были приняты дополнительные меры по усилению карантинного контроля пунктов пропуска границы, отработан алгоритм действий медперсонала. Осуществляется полный контроль за медицинскими организациями по приему больных из КНР. Проработали вопросы немедленной изоляции тех, у кого подозревают коронавирус, определили алгоритм предварительной диагностики, перечислила принятые меры вице-премьер.

Вышло постановление Роспотребнадзора с перечнем мероприятий по недопущению распространения инфекции по территории России, напомнила Голикова. В течение первых чисел января научный центр в Новосибирске разработал две тестовые системы по данным, предоставленным КНР во Всемирную организацию здравоохранения, которые позволяют диагностировать заболевание. При этом день ото дня наращиваются объемы их производства. Одновременно идет двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов, заверила вице-премьер. Голикова поблагодарила граждан за то, что очень ответственно относятся к проверкам рейсов. "За период мониторинга выявили 139 заболевших, но пока ни у одного коронавируса нет", - сказала она.

"Но мы должны понимать, что хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но тем не менее это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса", - заметила Голикова. Все необходимые мероприятия проводятся, подчеркнула она. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - сообщила вице-премьер. Идет взаимодействие с ВОЗ и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - заключила она.

Досмотрено свыше 20 тысяч рейсов в Россию из регионов с рисками по коронавирусу, осмотрено более миллиона человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в центре "Вектор" проводится около 25 тысяч исследований в неделю на базе тест-систем. "Мы увеличиваем производство тест-систем где-то вдвое, а еще через неделю увеличим в четыре раза. Потребности для России в достаточной степени закрыты", - заверила она. "Если будет ваше поручение и разрешение, мы могли бы поделиться с коллегами из других стран этой системой, чтобы и там эта защита возникла", - заметила Попова. По ее словам, досмотрено свыше 20 тысяч рейсов в Россию из регионов с рисками по коронавирусу, осмотрено более миллиона человек.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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"Гриппозный сезон наступает", - продолжила Попова. Идет усиленная работа по усилению точности диагностики, чтобы различать случаи гриппа, пневмонии и коронавируса. Во всех почти регионах есть внутренние планы действий по мобилизации и информированию жителей. "Постараемся защитить территорию России от вируса", - заключила она.

"Мы хорошо знаем, к сожалению, что практически во всех странах, в том числе и в нашей, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и гриппа. Поэтому здесь перед нами стоит общая задача - минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", - выслушав доклады, сказал Владимир Путин. "Специфика нового коронавируса в том, что это новое явление, и вопрос, насколько мы готовы к этому вызову", - продолжил он.

"Исхожу из того, что вы сделаете все зависящее, - обратился к присутствующим глава государства, - чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства наших граждан, чтобы все были к этому готовы".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Распространение нового коронавируса

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