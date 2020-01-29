Власти Китая передали российским ученым геном нового коронавируса

Власти Китая передали специалистам из России геном нового коронавируса 2019-nCoV. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что ученые двух стран начали совместно разрабатывать вакцину от этого недуга. В частности, специалисты "в короткий срок разработали экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека".

В генконсульстве сообщили, что прорабатывается возможность эвакуации российских граждан из провинции Хубэй, являющейся эпицентром эпидемии 2019-nCoV, в особенности ее административного центра - города Ухань, поскольку самостоятельный выезд оттуда невозможен из-за карантина. Нахождение в этом районе, как подчеркнули в дипмиссии, "представляет реальную угрозу для жизни и здоровья".

В остальном, как считают дипломаты, китайские власти контролируют ситуацию, поэтому следует полагаться на официальную информацию, размещаемую на сайте генконсульства, и "не поддаваться паническим настроениям".