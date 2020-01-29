Показательный во многих отношениях инцидент произошел на Украине. Водитель междугородного автобуса Луцк-Киев был уволен из-за того, что в салоне пассажиры смотрели сериал на русском языке. Скандал устроили две "волонтерки и активистки".

На записи инцидента, размещенной в социальных сетях, слышно, как они сначала потребовали от водителя выключить некий российский сериал. Когда остальные пассажиры не поддержали это требование, более того - высказались в том духе, что им безразлично, на каком языке смотреть фильмы, активистки сами, добровольно покинули автобус. И тут же сообщили о нанесенной им российским сериалом обиде своим "побратимам" из запрещенной в России экстремистской группировки С14. Те пообещали водителям "теплый прием", и ждали автобус на автостанции. К счастью, водителя оповестили о грозящей опасности, и он изменил маршрут. Тем не менее поднятый "патриотами" скандал вынудил руководство частной транспортной компании извиниться перед ними, заверив в своей "патриотической позиции", и уволить водителя в качестве моральной компенсации националистам. Нужно заметить, что с точки зрения украинского законодательства, воспроизведение "русскоязычной медийной продукции" в частных транспортных средствах еще не запрещено, "дерусификация" распространяется в первую очередь на государственные и муниципальные учреждения, СМИ, публичные места и т.д. Однако общественная атмосфера на Украине, безнадежно испорченная меньшинством "активистов и волонтеров", такова, что и без того драконовские законы трактуются в расширительном смысле.