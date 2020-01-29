ВОЗ созывает экстренное совещание по поводу вспышки коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг созывает экстренное совещание по поводу вспышки коронавируса. Оно пройдет в штаб-квартире организации в Женеве с целью обсудить распространение коронавируса 2019-nCoV в мире, которое увеличивается стремительными темпами.

"Я решил созвать заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил для нового коронавируса завтра (в четверг), чтобы узнать, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - написал в своем аккаунте в Twitter генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус По его словам, мир объединяется, чтобы положить конец вспышки заболевания на основании уроков, извлеченных из предыдущих вспышек.

На заседании будут представлены доклады исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктора Майкла Райана и главы отделения ВОЗ по возникающим вспышкам заболевания доктора Марии Ван Керхове.

Как сообщил телеканал CNBC, стремительное распространение нового вируса за пределами Китая вызывает "серьезную обеспокоенность" международных экспертов, и именно это обстоятельство побудило Всемирную организацию здравоохранения вновь созвать экстренное совещание, чтобы решить, является ли это глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Предыдущее заседание состоялось неделю назад, однако руководство ВОЗ по его итогам не приняло какого-либо решения.

Напомним, что в среду представители министерства здравоохранения Китая подтвердили 132 смертельных случая от коронавируса 2019-nCoV. Официальное число подтвержденных случаев заражения достигло шесть тысяч, что превышает уровень заболевания атипичной пневмонией в 2002-2003 годах. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Китае с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года было зарегистрировано 5 327 случаев заболевания атипичной пневмонией и 8 тысяч случаев по всему миру.

Почти тысяча пациентов находится в критическом состоянии. Случаи коронавируса зарегистрированы в 15 странах, в том числе, Германии, Австралии, Франции, Японии, Таиланде, Малайзии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, США, Вьетнаме и Камбодже. Как отметил генеральный директор ВОЗ, на эти 15 стран приходится один процент зараженных, однако в трех странах за пределами Китая уже зафиксированы случаи заражения вирусом от человека к человеку.

Тем временем General Motors, крупнейший американский автопроизводитель в Китае, сообщил своим сотрудникам, что закроет свои китайские заводы до 9 февраля, сообщил представитель компании в электронном письме CNBC. Заводы концерна в Китае были закрыты в рамках общенациональных каникул в Лунный Новый год, но первоначально они должны были открыться на этой неделе. Китайские чиновники продлили приостановку завода до 9 февраля. Решение GM последовало за объявлением компании Honda во вторник вечером о том, что ее заводы по производству мотоциклов в Китае будут закрыты до 9 февраля.