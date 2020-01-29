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29.01.2020 20:34
Рубрика: В мире

ВОЗ созывает экстренное совещание по поводу вспышки коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг созывает экстренное совещание по поводу вспышки коронавируса. Оно пройдет в штаб-квартире организации в Женеве с целью обсудить распространение коронавируса 2019-nCoV в мире, которое увеличивается стремительными темпами.

"Я решил созвать заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил для нового коронавируса завтра (в четверг), чтобы узнать, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - написал в своем аккаунте в Twitter генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус По его словам, мир объединяется, чтобы положить конец вспышки заболевания на основании уроков, извлеченных из предыдущих вспышек.

Фото: РИА Новости
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На заседании будут представлены доклады исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктора Майкла Райана и главы отделения ВОЗ по возникающим вспышкам заболевания доктора Марии Ван Керхове.

Как сообщил телеканал CNBC, стремительное распространение нового вируса за пределами Китая вызывает "серьезную обеспокоенность" международных экспертов, и именно это обстоятельство побудило Всемирную организацию здравоохранения вновь созвать экстренное совещание, чтобы решить, является ли это глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Предыдущее заседание состоялось неделю назад, однако руководство ВОЗ по его итогам не приняло какого-либо решения.

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Напомним, что в среду представители министерства здравоохранения Китая подтвердили 132 смертельных случая от коронавируса 2019-nCoV. Официальное число подтвержденных случаев заражения достигло шесть тысяч, что превышает уровень заболевания атипичной пневмонией в 2002-2003 годах. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Китае с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года было зарегистрировано 5 327 случаев заболевания атипичной пневмонией и 8 тысяч случаев по всему миру.

Почти тысяча пациентов находится в критическом состоянии. Случаи коронавируса зарегистрированы в 15 странах, в том числе, Германии, Австралии, Франции, Японии, Таиланде, Малайзии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, США, Вьетнаме и Камбодже. Как отметил генеральный директор ВОЗ, на эти 15 стран приходится один процент зараженных, однако в трех странах за пределами Китая уже зафиксированы случаи заражения вирусом от человека к человеку.

Фото: youtube.com / @One Shot
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Тем временем General Motors, крупнейший американский автопроизводитель в Китае, сообщил своим сотрудникам, что закроет свои китайские заводы до 9 февраля, сообщил представитель компании в электронном письме CNBC. Заводы концерна в Китае были закрыты в рамках общенациональных каникул в Лунный Новый год, но первоначально они должны были открыться на этой неделе. Китайские чиновники продлили приостановку завода до 9 февраля. Решение GM последовало за объявлением компании Honda во вторник вечером о том, что ее заводы по производству мотоциклов в Китае будут закрыты до 9 февраля.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение нового коронавируса

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