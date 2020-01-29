Всё лучшее от AirPods Pro. Обзор наушников Beats Solo Pro

Компания Beats почти всегда выступала в роли модного бренда и не предлагала покупателям чего-то сверхъестественного. Это были просто красивые и стильные наушники,и позиционировались они как раз как модный аксессуар, а не профессиональное и качественное средство для прослушивания музыки.

Но после сделки с Apple ситуация начала меняться. Результат: вот уже два года Beats показывает действительно классные новинки, которыми не стыдно пользоваться. Совсем недавно компания представила свою флагманскую новинку с той же системой активного шумоподавления, что и у AirPods Pro. Наушники Solo Pro получили стильный дизайн, улучшенный звук и ценник аж на 1000 рублей меньше, чем у "прошки" от Apple. Давайте разбираться, есть ли здесь какой-то подвох и стоят ли наушники своих денег.

Внешний вид

Очень стильно раскрывающаяся коробка и красиво упакованный комплект определённо добавляют очков в копилку Solo Pro. Как говорится, встречают по одёжке. В комплекте, помимо наушников, лежит очень качественный и приятный на ощупь чехол (чуть ли не из шерсти), чёрный кабель Lightning, наклеечки, инструкции и карабин. Да-да, вы не ослышались, в комплекте с Beats идёт карабин. Это очень необычно, но уж точно лишним не будет.

Взяв в руку Solo Pro, понимаешь, что приставка Pro - это не просто слова. Металлический ободок, эластичная дужка, амбушюры из эко-кожи, подкладка из приятного материала - наушники действительно выглядят эффектно и стильно. Разумеется ничего не шатается, не люфтит и не скрипит. На выбор представлено целых шесть ярких и очень сочных расцветок: серый, тёмно-синий, красный (на самом деле, он выглядит как оранжевый), светло-синий, чёрный и безумно стильный цвет "слоновая кость". Наушники удобно складываются и спокойно помещаются в средний карман зимней куртки, поэтому особых проблем с эргономикой возникнуть не должно. Стоит отметить, что наушники весят всего лишь 267 грамм, так что они не сильно утяжелят карман или рюкзак.

Управление, звук и время работы

Лучшими наушниками с точки зрения удобства расположения кнопок управления можно смело назвать PowerBeats Pro. На обоих наушниках были одни и те же кнопки управления, что позволяло комфортно пользоваться ими как правшам, так и левшам. У Beats Solo Pro всё несколько иначе.

На правой части наушников расположилась большая панель управления всего лишь с тремя кнопками. Основная кнопка - под логотипом Beats - нужна для управления плеером. За регулировку громкости же отвечают кнопки вверху и внизу логотипа. И тут же виден первый минус: почему нельзя было продублировать это и на левую часть? Левшам будет неудобно тянуться к правому торцу, да и правшам зачастую будет удобно делать что-то левой рукой. Управление PowerBeats Pro в этом плане было идеальным, так почему нельзя было повторить такую схему? Стоит упомянуть, что это не сенсорные, а механические кнопки, за что Beats - большое спасибо.

На левой стороне наушников внизу расположилась небольшая кнопка включения/выключения системы активного шумоподавления. Шумодав работает так же, как в AirPods Pro, а местами справляется даже лучше (за счёт двух направленных микрофонов, сенсора распознавания речи и размера самих наушников).

Когда наушники сопряжены с девайсом Apple, можно выбирать из трёх режимов шумоподавления. Первый - калибровка в режиме реального времени, когда наушники постоянно сканируют окружающий шум и в течение 45 секунд полностью заглушают его. Второй - "прозрачный" режим, когда шумоподавление сохраняется, но наушники начинают пропускать важные звуки. Третий - стандартный режим, при котором шумоподавление не работает совсем.

В паре со смартфонами под управлением Android или любым другим Bluetooth-устройством работают лишь два режима - первый и третий.

Разумеется, от режима зависит и время работы от одного заряда. В режиме активного шумоподавления наушники работают примерно 20 часов от одной зарядки, в прозрачном режиме около 22-х часов, а без шумоподавления - все 40. На практике время автономной работы может быть немного меньше (часа на два), но результат остается впечатляющим.

По сравнению с конкурентами это действительно очень хороший показатель. А самое приятное - то, что наушники заряжаются от нуля до 100 процентов всего лишь за 1 час и 20 минут, а за 10 минут их можно зарядить для полутора часов прослушивания музыки. Так что проблем с автономностью возникать не должно. Как и у остальных наушников от Apple, внутри Beats стоит умный процессор Apple H1, который обеспечивает "магическое" подключение к любому девайсу, в том числе стороннего производства. Достаточно разложить наушники - и они уже подключены и готовы к работе.

Теперь о звуке. С басами у наушников не возникает никаких проблем. Такое ощущение, что их специально калибровали именно под басовитую музыку и никакие страшные bassboosted-версии ваших любимых треков во "ВКонтакте" им не страшны. Басы насыщенные, очень приятные и не бьют по ушам (а это проблема очень многих наушников). С детализацией и чёткостью здесь тоже нет никаких проблем, даже малейшие детали на фоне бита можно уловить легко.

А вот с чем проблемы есть, так это с "плоскостью" звука. При прослушивании музыки в высоком качестве становится становится слышно, что наушники калибровались под среднее качество стриминговых сервисов и примерно стандартные настройки для всех пользователей. Звук получается несколько плоским, а средние частоты могут иногда "рвать". К счастью, большая часть этих проблем решается парой настроек в эквалайзере.

Итог: наушники отлично подходят для поездок в метро или длительных перелётов, но не являются лучшим вариантом для обычного повседневного использования. Особенно если вы не слушаете музыку с большим содержанием басов. И тем не менее, звук в наушниках очень и очень достойный, особо и не покритикуешь ничего.

Так стоят ли эти наушники 20000 рублей?

Да, стоят. Просто потому, что - несмотря на некоторые проблемы - они, как и любая продукция Apple, магическим образом влюбляют в себя. Звук, хоть и не самый лучший, тем не менее представлен на достойном уровне. Система шумоподавления - действительно одна из лучших, если не лучшая, да и автономность очень неплоха. Да, у них нет разъёма 3,5 мм, и подключать наушники нужно по Lightning или Bluetooth, но давайте признаемся честно: миниджек должен наконец умереть. Это совершенно точно не та технология, за которую нужно держаться.

За 20 тысяч у Beats Solo Pro практически нет конкурентов. Они станут как отличным подарком, так и просто хорошей покупкой для личного использования. Так что списывать их со счетов уж точно не стоит. Это прекрасные наушники. Со своими минусами, но у кого их нет?