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29.01.2020 21:54
Рубрика: В мире

Вылетевший самолет вернулся в аэропорт Баку из-за столкновения с птицами

Пассажирский лайнер азербайджанской авиакомпании AZAZ был вынужден вернуться в аэропорт Баку после столкновения со стаей птиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании. Самолет направлялся в Москву.

Фото: twitter.com/eldahshan
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"Капитан воздушного судна рейса J2-854 AZAZ, вылетевший из Баку в Москву в 20​​​.31 по местному времени, после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в международный аэропорт Гейдар Алиев", - говорится в комментарии авиакомпании.

Никто при столкновении и внеплановой посадке не пострадал. Пассажиру будут отправлены в Москву другим бортом.

В мире экс-СССР Азербайджан

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