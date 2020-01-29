Вылетевший самолет вернулся в аэропорт Баку из-за столкновения с птицами

Пассажирский лайнер азербайджанской авиакомпании AZAZ был вынужден вернуться в аэропорт Баку после столкновения со стаей птиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании. Самолет направлялся в Москву.

"Капитан воздушного судна рейса J2-854 AZAZ, вылетевший из Баку в Москву в 20​​​.31 по местному времени, после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в международный аэропорт Гейдар Алиев", - говорится в комментарии авиакомпании.

Никто при столкновении и внеплановой посадке не пострадал. Пассажиру будут отправлены в Москву другим бортом.