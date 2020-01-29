Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

У работников появится возможность не зависеть от выбранного работодателем зарплатного банка и получать зарплату на любые счета, к которым привязаны номера их телефонов. Банк России готовит к утверждению "Дорожную карту" по реализации этой инициативы, рассказала директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина во время прямого эфира в Facebook. Новый сервис заработает в конце этого года или начале следующего, сначала в опытном режиме с ограниченным числом клиентов, уточнили в ЦБ.

Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника. Зарплата поступит в тот банк и на тот счет, который работник выбрал для получения переводов через СБП. Работодатель даже не узнает, через какой банк получает зарплату сотрудник.

Граждан такой механизм должен избавить от "зарплатного рабства" - зависимости от банка, который выбран без учета его интересов и привычек. По закону сменить зарплатный банк можно и сейчас, но на практике это право реализовать не так-то просто. По словам Аллы Бакиной, технология перечисления зарплат через СБП проста, но предстоит исключить риски, связанные с утерей телефона или сменой телефонного номера.

К моменту, когда заработает новый функционал, с Системой быстрых платежей будут работать практически все банки, ведущие зарплатные проекты, включая запаздывающий с подключением Сбербанк - ожидается, что он присоединится в марте. Сейчас СБП насчитывает 38 банков, более 160 подали заявки на подключение, рассказала Алла Бакина. К 1 октября все банки с универсальной лицензией должны предоставлять клиентам возможность переводов через СБП. Популярность новой системы стабильно растет - всего через систему прошли 70 млрд рублей, каждый месяц количество и объем переводов увеличивается на четверть, рассказала Бакина.

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