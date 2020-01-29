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29.01.2020 14:45
Рубрика: Общество

Древнейшая мозаика указала путь к затерянному городу хеттов

Текст: Денис Передельский
Фото: Anacleto D’Agostino of the University of Pisa / Usaklı Hoyuk Archaeological Project Фото: Anacleto D’Agostino of the University of Pisa / Usaklı Hoyuk Archaeological Project
Фото: Anacleto D’Agostino of the University of Pisa / Usaklı Hoyuk Archaeological Project

В Турции археологи обнаружили мозаику, которая, по их мнению, является древнейшей в мире и указывает на место расположения затерянного города Зиппаланда.

Как сообщает Haaretz, открытие совершила команда археологов во главе с доктором Анаклето Д'Агостино из Университета Пизы (Италия). Исследователи проводят раскопки в центральной части Турции. Ранее было высказано предположение, что в этом месте располагался город Зиппаланда, один из важных городов могущественной Хеттской империи.

Фото: Wessex Archaeology
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По мнению исследователей, новые находки подтверждают эту гипотезу. В частности, археологи обнаружили хорошо сохранившуюся мозаику, которая украшала пол храма. Более того, анализ показал, что эта мозаика на сегодняшний день является древнейшей в мире.

Она была создана в период между XXI и XVI веками до нашей эры. До сих пор самой древней считалась мозаика, найденная на юге Анатолии и датированная IX веком до нашей эры.

По словам Д'Агостино, грубый плиточный пол, вымощенный многоцветными геометрическими узорами, украшал двор общественного здания - храма, посвященного Богу бури. Для его создания использовалась галька - маленькие необработанные камни разного размера.

Найденный участок размерами 3х7 метров насчитывает более трех тысяч камней. Все они были уложены очень ровно, совершенно не соприкасаясь друг с другом. В основном это камни белого, светло-красного и темно-синего цвета.

Мозаика и восточная стена храма тоже не соприкасались друг с другом, но имели одинаковую ориентацию: грань мозаики проходит точно параллельно стене. Это говорит о том, что сооружения возводились одновременно.

Исследователи отмечают, что сверху камни имеют плоскую или слегка закругленную поверхность. Этим мозаика практически не отличается от брусчатки, характерной для многих средневековых европейских городов. Ученые подметили, что камни были выложены так, чтобы в сторону отводилась дождевая вода, не оставляя на поверхности скользкой грязи.

Также в ходе раскопок были обнаружены древние клинописные тексты. Их содержание пока детально не раскрывается. Однако археологи считают, что эти тексты тоже указывают на то, что на месте раскопок находился затерянный город хеттов.

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