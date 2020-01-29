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29.01.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Питер отпускает

"Зенит" продал уже второго футболиста этой зимой
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8073)
Чемпион России "Зенит" согласился отпустить в аренду в "Коньяспор" полузащитника Роберта Мака. Словак вылетел в Турцию, где прошел медицинский осмотр и присоединился к своей новой команде.

По информации СМИ, Мак перешел в "Коньяспор" на правах аренды до конца сезона. При этом грядущим летом его контракт с "Зенитом" закончится. Таким образом, словак станет свободным агентом и может оформить трансфер в любой интересующийся им клуб.

Чуть ранее "сине-бело-голубые" продали еще одного легионера - Матиаса Краневиттера. Аргентинец подписал соглашение с мексиканским клубом "Монтеррей". За его трансфер "Зенит" получил около 6,5 миллиона долларов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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А накануне питерская команда отправилась на второй зимний сбор в Испанию. В списке вылетевших футболистов не оказалось Александра Кокорина. Будущее форварда по-прежнему в тумане. Он отказался уходить в аренду в "Сочи" и теперь, скорее всего, проведет остаток сезона в "Зените-2", выступающем в третьем по рангу дивизионе чемпионата России ПФЛ.

Также в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона ЦСКА. Не секрет, что армейцы намерены усилить состав в межсезонье. В сферу интересов "красно-синих" входит полузащитник "Андерлехта" Алексис Салемакерс. Бельгийский клуб хочет получить за футболиста семь миллионов евро. При этом ЦСКА не рассматривает вариант с арендой, а хочет сразу приобрести Алексиса. Сам игрок намерен остаться до конца сезона в "Андерлехте" и присоединиться к новой команде летом.

Помимо Салемакерса армейцы заинтересованы в приглашении хавбека французского "Лорьяна" Джимми Кабо, на которого также претендуют "Анжер" и "Метц". Игрок уже заявил, что он не собирается продлевать контракт со своим клубом, действующий до лета.

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