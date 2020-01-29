"Законопроект прежде всего снимает ограничение, которое действует сегодня, - обращаться в центры занятости только по месту регистрации. А значит, у женщины появляется возможность действовать по жизненной ситуации, максимально удобно для семьи. Она сможет пройти переобучение по месту своего фактического пребывания", - рассказала "Российской газете" автор документа, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам направление на переобучение именно по востребованным на рынке труда профессиям, а значит, в дальнейшем создает важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины.

В 2018 году профессиональное дополнительное образование получили более 18 тысяч женщин. Из них 66,2% прошли профподготовку и переподготовку, 33,8% повысили квалификацию

По словам Ирины Яровой, с 2020 по 2024 годы повысить свою профессиональную квалификацию и переобучиться должны 230 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске. Такие задачи заложены и в национальном проекте "Демография", и в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Женщины, находясь в декрете, зачастую теряют свои профессиональные навыки и после возвращения из отпуска по уходу за ребенком уже не могут быстро адаптироваться к новым условиям работы. Из-за этого начинаются проблемы. Поэтому в Госдуме и предлагают создать дополнительные возможности, а также упростить процедуру переобучения для мам в декрете.

По ее словам, в ряде регионов на бесплатной и дистанционной основе женщины уже проходят переобучение и повышение квалификации. Так, в 2018 году профессиональное дополнительное образование получили более 18 тысяч женщин. Из них 66,2% прошли профессиональную подготовку и переподготовку, 33,8% повысили квалификацию, уточнила Ирина Яровая.

"Очень важно, что сегодня в России реализуются различные формы поддержки семьи, создаются условия для повышения рождаемости. Дополнительная поддержка государства в гармонизации с возможностями и желанием обучения, дальнейшей занятости необходима как важный социальный и психологический фактор", - уверена депутат.

230 тысяч женщин смогут переобучиться и повысить квалификацию в ближайшие 5 лет

По данным ВНИИ труда, в ближайшие 5-10 лет по-прежнему будут востребованы специалисты массовых профессий. Это бухгалтеры, учителя, врачи, повара, кондитеры, бармены, квалифицированные рабочие.

Будут​ востребованы и дефицитные профессии, к которым относятся, например, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту и другие.