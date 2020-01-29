Жил небом: 20 лет назад погиб легендарный летчик Николай Майданов

29 января 2000 года в Аргунском ущелье во время эвакуации попавших в засаду бойцов был смертельно ранен Николай Саинович Майданов - пилот вертолета, при жизни ставший легендой. Он единственный, кто был удостоен звания Героя Советского Союза и Героя России за подвиги на поле боя. Это про него десантники распространили негласный приказ "при встрече носить "Саиныча" на руках".

Буквально днем ранее, 28 января 2000 года, полковник-вертолетчик спас командующего войсками Северо-Кавказского округа генерал-полковника Виктора Казанцева и группу журналистов, сумев остановить потерявший высоту вертолет на краю пропасти.

"Восьмерка" под управлением Майданова стала символом жизни для сотен, казалось бы, обреченных бойцов. Он вызволял их из настоящего пекла, зачастую вопреки считающимся здравым смыслу, приказам и даже под угрозой трибунала.

Миллион за "Колю-счастливчика"

А начался боевой путь Героя с командировки в Афганистан, куда летчика впервые направили в 1984 году для выполнения задач 40-й армии. Возвращение на родину в декабре 1985-го продлилось недолго - через год с небольшим, в марте 1987-го, Майданов сам вызвался вновь поехать в горячую точку, желая уберечь от отправки "необстрелянных" пилотов. Именно во вторую командировку за старшим летчиком особой вертолетной эскадрильи закрепилось прозвище "Коля-счастливчик". Сухие цифры - 1250 боевых вылетов с общим налетом 1100 часов - скрывают тяжелейшие операции в районе пакистанской границы, через которую шли основные караваны с оружием для афганских моджахедов. 6-8 боевых вылетов ежедневно для советских вертолетчиков были нормой. Для борьбы с ними в пакистанских лагерях даже создали специальный отряд.

Первую широкую известность Николай Майданов получил в мае 1987 года. Доставив десант в ущелье, где был обнаружен караван моджахедов, пара Ми-8 взяла обратный курс. Через некоторое время выяснилось, что боевиков гораздо больше, чем предполагалось, и группу советского спецназа ждет неминуемая гибель. Горючего у вертолетов было минимум, а с командного пункта поступил однозначный приказ возвращаться "домой". Но командир звена вернулся в ущелье, забрал бойцов и только после этого направился на базу. Майданова обвинили в невыполнении приказа непосредственного начальника и отстранили от полетов. Наказание продлилось недолго - побывавший на месте боя заместитель командира эскадрильи подтвердил, что летчики приняли единственно верное решение. "Коле-счастливчику" позже вручили орден Красного Знамени.

Впоследствии Николай Майданов не раз подтверждал свое мастерство. Ему разрешали "свободную охоту" - поиск боевиков без согласования с командованием части, что приносило ощутимые результаты. За год с небольшим его экипаж обнаружил и уничтожил 10 крупных караванов. На советского вертолетчика-аса велась настоящая охота - боевики неоднократно устраивали засады, и даже объявили награду в миллион афгани за его голову. Но "Коле-счастливчику" удавалось уходить даже под шквальным огнем.

"Или забираем всех, или все остаемся"

В июле 1988 года у советских подразделений появилась возможность ликвидировать крупное бандформирование "Черные аисты", основу которого составляли смертники с профессиональной разведывательной подготовкой. В день операции к месту их дислокации направилась группа спецназа на двух Ми-8. Обе машины были сбиты "Стингерами", выжившие солдаты и офицеры заняли круговую оборону под непрекращающимся ни на минуту огнем. Надеясь на подкрепление, спецназовцы все же приготовили гранаты на крайний случай.

На выручку оказавшимся в безвыходной ситуации бойцам отправилась поисково-десантная группа из шести Ми-8 и десяти Ми-24 под руководством Николая Майданова. Как командир авиагруппы он запретил другим бортам подходить к точкам эвакуации, возложив на них огневую поддержку с удаления в 500 метров. За этим приказом было намерение сберечь жизни боевых товарищей.

Вертолет "Саиныча" перескакивал с точки на точку, забирая раненых и погибших спецназовцев. Одного не хватало. "Или забираем всех, или все остаемся", - спокойно, но жестко сказал Майданов. Потерявшего самообладание и спрятавшегося в арыке молодого бойца нашли и затащили на борт через несколько минут.

К этому моменту моджахеды находились уже не более чем в 50 метрах, а вертолет из-за перегруза мог взлететь только по-самолетному, при этом места для разбега не хватало по любым расчетам. Впереди был обрыв. По воспоминаниям сослуживца Майданова Виктора Николаева, боевики даже прекратили огонь, будучи уверенными, что вертолет вместе с бойцами и так рухнет.

Шасси оторвались всего на один сантиметр, когда земля под ними кончилась. Ми-8 начал сваливаться в стометровую пропасть, но все же набрал нужную скорость винта и начал медленно набирать высоту. Увидев это, моджахеды открыли огонь, но по ним ударили выжидавшие момента Ми-24.

Логово "Черных аистов" было уничтожено. Все участники той операции стали орденоносцами. А Николай Майданов за свой подвиг был представлен к Золотой Звезде Героя Советского Союза. Помимо главного звания и ордена Красного Знамени легендарный летчик за службу в Афганистане был награжден также орденами Ленина, Красной Звезды и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени".

Не отпустил ручку до последней секунды

В тяжелые 90-е Майданов служил в Ленинградском военном округе, командовал вертолетным полком в поселке Агалатово. В 1998 полковнику предложили должность в штабе, но он отказался и более того написал рапорт о переводе в Северо-Кавказский военный округ. И снова "Саиныча" направляли на самые сложные участки боевых действий. Август 1999-го - высадка тактических десантов во время контртеррористической операции в Дагестане и орден Мужества за операцию в Ботлихе. Затем Чечня, где за полтора месяца к советским наградам Майданова добавились еще медаль Суворова, наградное оружие, часы от министра обороны и представление к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. У боевиков же была своя награда - за голову летчика-аса они назначили полмиллиона долларов США.

29 января 2000 года звену Ми-8 под руководством командира полка Майданова был дан приказ высадить десант на одну из высот Аргунского ущелья. Как выяснится позже, разведка ошиблась с квадратом высадки, и в результате отряд попал под мощный перекрестный огонь боевиков. Полковник Майданов принял единственно возможное в тот момент решение - вернуться и забрать десантников. Это удалось сделать, но по пилотам вертолетов работали снайперы. Одна из пуль попала в панель приборов и, срикошетив, ударила в область сердца командира. В момент набора высоты полковника ранило еще и в шею, задев важнейшие артерии. Несмотря на тяжелое состояние, он не выпустил ручку управления и почти довел вертолет до аэродрома. Николай Майданов скончался от потери крови за несколько мгновений до приземления, машину посадил второй пилот.

10 марта 2000 года полковник был удостоен звания Героя России посмертно. Николай Майданов погиб в возрасте 43 лет, не дожив до очередного дня рождения, 7 февраля, всего неделю с небольшим. Похоронен легендарный ас на Аллее Героев Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге, рядом с боевыми товарищами, погибшими в Чечне.