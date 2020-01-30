Аэропорт Домодедово прокомментировал экстренную посадку самолета

Полицейские задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет. Из-за этого лайнеру пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Домодедово.

"В 14.54 самолет а/к S7 приземлился в аэропорту Домодедово. Сейчас аэродром обслуживает все рейсы в штат¬ном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал", - говорится в официальном сообщении аэропорта.

Ранее стало известно, что экстренную посадку совершил прибывший из Симферополя самолет компании S7. Одна из пассажирок, находившаяся на борту, угрожала взрывом.

В самолете находились около 200 человек.