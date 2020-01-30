Океанологи научили альбатросов находить браконьеров

Международная команда исследователей сообщила об итогах пилотного проекта Ocean Sentinel с участием альбатросов. 169 морских птиц, оснащенных набором датчиков, обнаружили судна браконьеров, нелегально добывавших рыбу в Индийском океане. Результаты проекта опубликованы в журнале PNAS.

Альбатросы, одни из самых крупных птиц на Земле, способны преодолевать огромные расстояния на большой скорости: размах их крыльев составляет 3,5 метра, они обладают хорошей аэродинамикой и могут прожить без суши несколько недель. Идея использовать эти феноменальные данные альбатросов для "патрулирования" океана появилась и в связи с тем, что птицы часто сопровождают рыболовецкие траулеры в надежде получить что-то из улова.

Исследователи во главе с Анри Веймерскирхом из института естественных наук университета Ла Рошель (Франция), зная об исключительных способностях альбатросов и их любознательном характере, использовали пернатых для обнаружения браконьеров, добывающих рыбу в открытом океане.

Дело в том, что все легальные судна оснащены автоматической идентификационной системой (AIS), которая позволяет отслеживать перемещение в море и их деятельность. Это позволяет не только контролировать рыболовство, но и избегать столкновений. Однако браконьеры, пытаясь остаться незамеченными, отключают маячки AIS и вместо этого пользуются своей радиолокационной системой.

Ученые решили использовать импульсы, вырабатываемые этими системами. Они создали набор датчиков весом около 65 граммов, который назвали Ocean Sentinel ("океанический страж"). В этом наборе специально разработанные миниатюрные радарные детекторы, которые могут обнаруживать сигналы с лодок, и GPS для локализации. Набор датчиков прикрепили к спинам 169 альбатросов и выпустили их в южную часть Индийского океана.

За полгода наблюдений (с декабря 2018 по июнь 2019 года) ученые с помощью пернатых шпионов, которые "просканировали" в общей сложности площадь более 47 миллионов квадратных километров, получили информацию о масштабах незаконного рыболовства в регионе: более трети рыболовных судов, обнаруженных в международных водах Индийского океана, занимались нелегальной рыбной ловлей.

По мнению авторов проекта, использование птиц в борьбе с нелегальной рыбной ловлей эффективно и обходится дешевле спутникового наблюдения. "Исследование показывает, что существует большой потенциал для использования морских птиц как "стражей океанов" в реализации природоохранной политики", - резюмируют ученые.