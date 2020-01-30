Я с трудом уговорил ее уделить мне полчаса для интервью. Даша, увы, уже имеет отрицательный опыт общения с прессой. Кто-то из ушлых коллег пытался спровоцировать ее на комментарии конъюнктурно-политического характера, кто-то назвал "таджичкой, прилипшей к европейским деньгам". А она студентка, режиссер анимационного кино.

Да, родилась тридцать три года назад в Таджикистане, но родители уехали оттуда, когда там началась гражданская война. Выросла и выучилась в маленьком городке Валдай в Новгородской области. Окончила академию имени Гнесиных в Москве, работала звукорежиссером в столичных театрах. Теперь учится на факультете кино и телевидения Пражской академии искусств. И муж Саша, в прошлом актер, учится там же, овладевает мастерством монтажа.

В этом смысле и Даша, и Саша - представители той генерации свободных молодых людей, которые в поисках собственного пути способны легко отрываться от насиженных мест, учиться новому языку, новым профессиям, открывать для себя новый мир, чтобы затем делиться этими открытиями со всеми нами.

Дарью Кащееву сделал известной ее 15-минутный фильм под названием "Дочь". Вечная история конфликта отцов и детей, непонимания, возникающего порой на пустом месте. Страдают, как правило, обе стороны и далеко не всегда над пропастью возникает мост. Грустная философская история.

Всего лишь за полгода "Дочь" с триумфом проехала сразу по нескольким самым престижным кинофестивалям Старого и Нового Света, завоевала главный приз в Анси (Франция), получила первую награду Американской киноакадемии для начинающих художников, так называемый студенческий "Оскар", а сейчас вошла в список номинантов "Оскара" настоящего, большого.

Ее родители по-прежнему живут на берегу озера Валдай. Папа работает инженером на местном предприятии, поддерживая его жизнедеятельность. Мама - конструктор на заводе "Юпитер", именно там, кстати, изготовлен объектив "Гелиос", которым снят фильм "Дочь". Камера была японской, а вот объектив наш, российский.

Секреты успеха

Кстати, про камеру, я знаю, что она, судя по вашим словам, была "ручной". Поясните, что это означает?

Дарья Кащеева: Это такой способ, когда камера не закреплена на штативе, а находится в руках у оператора, и оператор следует с ней за героями, этим достигается больший эффект присутствия, зритель как бы ассоциирует себя с оператором, он словно бы за спиной у героев фильма. В кукольной анимации такая техника еще никогда не использовалась.

Вы самостоятельно пришли к такому решению или кто-то посоветовал?

Дарья Кащеева: Дело было так. Сидела на просмотре одной довольно скучной фестивальной картины в Карловых Варах, но зато там была "живая камера", и я подумала: а почему бы и мне в своей будущей бакалаврской работе не попробовать так? История у меня интимная, эмоциональная, она как раз требует именно такого близкого слежения за героями.

Для многих из нас анимационное кино - это тайна за семью печатями. Вот, например, такой вопрос: насколько важен в данном кинопроизводстве сценарий?

Дарья Кащеева: Анимация сама по себе очень трудоемкий и долгий процесс. За целый день напряженной работы вы можете получить готового материала секунд на десять, не больше. Поэтому, прежде чем приступить к съемкам, мне надо тщательно продумать каждый кадр: сколько времени он будет длиться, как его выстроить. Иначе, если снимешь лишнее или неточное, неизбежно потеряешь несколько дней работы.

Верно ли я понял, что вы на этом фильме и сценарист, и режиссер, и оператор?

Дарья Кащеева: Со сценарием мне Саша помогал, но в целом вы правы. Еще мне пришлось самой заниматься декорациями, придумывать куклы.

И сколько же времени занял процесс производства этого 15-минутного фильма?

Дарья Кащеева: Полтора года. Примерно шесть месяцев шла работа над сценарием. Четыре месяца я делала декорации и куклы, столько же времени ушло на съемки и два месяца занял постпродакшн.

В одной из многочисленных публикаций чешских СМИ, посвященных вашему успеху, я прочел, что самые значительные траты в бюджете пришлись на создание "анимационного скелета". Это что?

Дарья Кащеева: Внутри каждой куклы обязательно должен быть скелет, это довольно сложное устройство с шарнирами вместо суставов. Там важно, какие применяются сплавы, металлы, материалы, как они сочетаются друг с другом. Это серьезная и дорогостоящая работа. От того, как она сделана, зависит, будешь ли ты в студии бороться с куклой или, напротив, жить с ней в гармонии и согласии.

Анимация снимается так: я делаю фото, потом чуть-чуть изменяю положение рук, ног или головы куклы, делаю следующее фото. Опять что-то меняю у куклы - опять фото. И так сотни раз.

Коли мы все равно затронули вопрос про деньги, то скажите, как формировался бюджет фильма.

Дарья Кащеева: Были средства от FAMU, был грант от фонда поддержки кино. А еще были так называемые виртуальные деньги - их мы должны были потратить на аренду студий, аппаратуры, монтажа. На самом деле факультет все это предоставлял даром, однако от нас требуют учитывать такие затраты в ходе производства, чтобы мы учились расходовать каждую крону с умом. Тоже наука.

Пятнадцатиминутный фильм сделал дебютантку в анимационном кино всемирно известной. Фото: Из архива Дарьи Кащеевой

Когда вы стали понимать, что получается не просто студенческая, бакалаврская работа, а фильм, который станет знаменитым?

Дарья Кащеева: Уже в ходе съемок нам стало ясно, что использование ручной камеры - это попадание в десятку. Еще надо сказать, что на третьем курсе, выполняя стандартное задание "кукольный этюд", я делала тесты с куклами, хотела понять, как они будут работать. Потом смонтировала короткий, на полторы минуты, тизер, его мы послали на питчинг-форум, там было профессиональное жюри, специалисты со всей Европы, и они сказали: "О, это может стать классной историей, такого еще не было". Мы ожидали, что нашу работу встретят с интересом, но что будет подобный успех, конечно, нет.

После того как мы вернулись из Штатов со "студенческим "Оскаром", к нам на факультет приехал министр культуры Чехии, он поздравил меня с успехом, пообещал в будущем оказывать поддержку.

Тема фильма, я думаю, всем близка и понятна. В редкой семье не случается конфликта "отцы и дети". Интересно, а как ваши родители отнеслись к "Дочери"?

Дарья Кащеева: Они знали, что я снимаю фильм и знали в общих чертах, о чем он. Когда посмотрели, то папа мне сказал, что он очень рад финалу. А когда потом приехал мой старший брат со своими детьми, то папа им сказал: "Вот мы сейчас все вместе будем смотреть кино, вы внимательно следите за сюжетом и думайте".

Внутри каждой куклы обязательно должен быть скелет, это довольно сложное устройство с шарнирами вместо ­суставов





Где увидеть "мультик"

Почему пять лет назад, размышляя над своим будущим, вы выбрали именно Прагу?

Дарья Кащеева: Когда я впервые оказалась в Европе, это был автобусный тур по нескольким странам, то Прага понравилась более всего. Не Париж и не Вена, а именно столица Чехии. Красивый, компактный, чрезвычайно удобный для жизни город. И вторая важная причина - наличие FAMU, это факультет кино и телевидения, и он считается одной из лучших киношкол мира. Еще - возможность получить такое хорошее образование бесплатно. Словом, тут все соединилось вместе.

Прага хоть и столица, но она не перенаселена, разумно устроен городской транспорт, все доступно, никаких пробок, и люди здесь другие - более расслабленные, живущие вне стрессов. За все эти годы мы ни разу не сталкивались с негативом по отношению к нам, русским.

Каждые выходные мы с мужем куда-то едем на поезде или на автобусе, открываем для себя или красивые места на природе или неизвестные старинные городки, замки, монастыри, здесь это все в избытке. И расположена Чехия тоже очень удобно, прямо в самом центре континента, отсюда рукой подать почти до любого интересного европейского города или места.

Но ведь чешский язык только на первый взгляд кажется простым, а на самом деле, чтобы выучить его, надо сильно постараться.

Дарья Кащеева: Сейчас, после пяти лет жизни в Праге, мне местные люди даже делают комплименты: говорю чисто. Вот в эти дни приходится давать много интервью чешским журналистам, проблем не возникает.

А существуют ли здесь кинотеатры, где можно смотреть анимационные фильмы?

Дарья Кащеева: С этим всегда были проблемы, но сейчас в Чехии намечаются позитивные сдвиги. Обсуждается идея показа блоков "короткого метра" в обычных кинотеатрах. Они будут формироваться тематически: фильмы для детей и фильмы для взрослых. Возможно, уже весной этот проект будет реализован.

Неплохое начало для студентки магистратуры: награды на самых престижных фестивалях, номинация на "Оскар". Вот сейчас летите в Штаты, 9 февраля вас ждет ковровая дорожка в Голливуде. Волнуетесь?

Дарья Кащеева: Скорее ощущаю усталость. Слишком много всего в последнее время случилось. И очень много новых забот. Ведь теперь предстоит фильм продвигать: интервью, встречи, фотосессии, переговоры… Это тоже часть работы, никуда от нее не денешься.

Что дальше? Есть новые идеи?

Дарья Кащеева: Да, есть, и мы уже получили деньги от фонда поддержки кино на написание сценария. Закончится вся эта эпопея с "Оскаром", и я тут же приступлю к работе.

И последний вопрос: кто еще в номинантах на получение главной премии года? У вас серьезные конкуренты?

Дарья Кащеева: Три кукольных европейских фильма, включая мой. И два американских. Я знаю - это особенно и не скрывается, - что их создатели там, в США, сейчас вкладывают большие деньги в пиар. Так что соперничество обещает быть острым.