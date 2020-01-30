Аватар вместо мантии: какое будущее ждет судебную систему в эпоху инноваций

Ожидания от инноваций в судебной системе высоки: по подсчетам агентства Bloomberg, инвесторы высоко оценили потенциал этого сектора LegalTech и только в третьем квартале 2019 года вложили в него более $150 миллионов. Технологии виртуальных судов призваны улучшить доступ всех слоев населения к правосудию, ускорить процесс рассмотрения дел и повысить эффективность судебной системы в целом. Как ведущие экономики мира разрабатывают и принимают многоэтапные стратегии по цифровой трансформации судебной системы и для чего необходимо внедрение платформенных решений в судоустройство, выяснял ipquorum.ru.

А судьи кто?

В Великобритании, где сейчас полным ходом идет реформа судебной системы, цифровая инфраструктура делопроизводства HM Courts&TribunalsService (HMCTS Digital Case System) с момента своего запуска в 2015 году позволила сократить объемы используемой бумаги на 500 тонн, а временные затраты на подачу искового заявления - с 15 рабочих дней до 10 минут. По ожиданиям экспертов HMCTS, к 2023 году ежегодно более 2 миллионов дел будут рассматривать вне реальных залов суда, за счет чего государству удастся сэкономить £244 миллиона.

Системы онлайн-регистрации заявлений, реестры дел и сервисы электронного правосудия оперируют и в других странах, нацеленных на цифровую трансформацию экономики. В России похожая инициатива представлена Картотекой арбитражных дел, позволяющей совершать поиск по участникам дела или его номеру, по фамилии судьи, названии суда и датам. Как объяснила председатель Суда по интеллектуальным правам (СИП) Людмила Новоселова, "стороны активно пользуются сервисом для представления в суд необходимых документов, а сами арбитражные суды - для размещения текстов судебных актов. Причем совершаемые в сервисе операции признаются арбитражным процессуальным законодательством как юридически значимые: например, моментом поступления в суд процессуальных документов считаются дата и время их направления стороной через личный кабинет сервиса". На данный момент картотека содержит более 27 миллионов дел.

Однако, считает Новоселова, спрогнозировать эффективность дальнейших преобразований в электронном правосудии на данный момент сложно: "С учетом уровня развития технологий, особенно искусственного интеллекта, пока еще рано говорить о замене судей-людей компьютерными системами. Тем более о полном их замещении. Но использование ИИ может повысить эффективность формального анализа поступающих в суд документов".

В качестве примеров процессов, которые максимально выиграют от внедрения технологий, Новоселова назвала проверку перечня предоставляемых документов на соответствие требованиям процессуального законодательства, подтверждение оплаты госпошлины и факта уведомления других участников процесса, а также анализ спорных обозначений на степень сходства в спорах по средствам индивидуализации.

При этом, по мнению Новоселовой, онлайн-сервисы не должны полностью вытеснить более традиционные способы документооборота, так как не у всех граждан есть возможность ими пользоваться. "Внедрение новых электронных сервисов должно быть осторожным, чтобы ни в коем случае не допустить нарушения конституционного права граждан на судебную защиту. Особое внимание этому аспекту следует уделить при внедрении и использовании современных технологий в судах общей юрисдикции", - подчеркнула Новоселова.

Суд по интеллектуальным правам также стал первым судом России, внедрившим в свою работу технологию блокчейн. В апреле 2018 года государственный орган стал узлом блокчейн-инфраструктуры IPChain, что позволило размещать информацию о спорах и принятых по ним решениям. Благодаря нововведению участники рынка могут оперативно получать последние данные о транзакциях с интеллектуальной собственностью, что существенно сокращает ресурсные и временные затраты сторон при заключении сделок.

Доставка справедливости на дом

Без блокчейна и искусственного интеллекта судебной системе не обойтись, полагают и в Китае. Стратегия развития, утвержденная Верховным народным судом КНР, предусматривает оптимизацию судоустройства страны за счет цифровизации и внедрения технологий распределенных реестров, виртуальной реальности и облачных вычислений.

Первым успехом Китая в этой области стал открывшийся в 2017 году цифровой суд города Ханчжоу - Hangzhou Internet Court. Он представляет из себя платформу для рассмотрения дел, связанных с интернет-нарушениями в таких сферах, как финансовые займы, авторское право и онлайн-торговля. Все данные вносятся сторонами онлайн, слушание по делу происходит через видеочат, предварительное решение выносит виртуальный судья, в роли которого выступает искусственный интеллект. Согласно данным стратегии развития, система доказала свою эффективность, существенно снизив нагрузку с реальных судей и в два раза ускорив процесс рассмотрения дел. В 2018 году цифровые суды были открыты также в Пекине и Гуанчжоу. Пока что они помогли рассмотреть более 118 764 дел и вынести решения по 88 401 из них.

В марте 2019 года был запущен сервис на базе крупнейшего мессенджера страны WeChat, позволяющий пользователям подавать документы, участвовать в слушаниях и обмениваться сведениями без посещения здания суда. WeChat, принадлежащий китайскому технологическому гиганту Tencent, стал уникальной по своим масштабам экосистемой с более чем миллиардом активных пользователей (лишь немного отставая от мировых лидеров WhatsApp и Facebook Messenger). Отличительной чертой мессенджера стал широкий функционал, доступный благодаря встроенным в него мини-программам: они позволяют не только обмениваться информацией, но и оплачивать покупки, бронировать отели, покупать авиабилеты, заказывать такси и многое другое.

Представитель Фонда "Сколково" в КНР Евгений Косолапов объяснил, что "с одной стороны, в Китае господствует "технологический позитивизм", то есть общественность с энтузиазмом относится к техническим новинкам даже в консервативных областях общественной жизни. С другой стороны, очевиден недостаток квалифицированных судей: система образования просто не успевает производить достаточное количество специалистов для такого огромного рынка. Поэтому "расширять" это узкое место с помощью технологий - наиболее перспективный способ решения проблемы".

Кандидат юридических наук, директор Центра исследований и экспертиз Департамента ПРЭД Финансового университета при Правительстве РФ, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Государственной Думы РФ Венера Шайдуллина отметила, что судебный аппарат России в принципе отличается от азиатских аналогов и работает медленнее - это связано с более тщательной проработкой деталей и обстоятельств по каждому отдельно взятому делу.

"Если цифровые технологии будут введены в отношении российского судебного аппарата, то в основном они коснутся простейших дел, не имеющих двухзначных толкований. Например, по административным правонарушениям, где погрешность весьма низкая, а наказание обычно выносится в виде небольших штрафов или принудительных работ. Более того, многие юридические услуги имеют исключительно формально-технический характер, и технологии позволят их упростить, сделать доступнее. Сюда можно отнести составление заявлений для обращения в суды", - сказала Шайдуллина.

В этом отношении пример онлайн-судов Китая по-настоящему уникален, считает руководитель практики "Новые технологии" глобальной консалтинговой компании Accenture в России Ринат Максутов: "Реализация мобильного суда стала возможна благодаря особенностям приложения WeChat. Это самое распространенное приложение в Китае с обязательной идентификацией пользователей, которые используют его для покупок, поиска информации и общения - причем как с друзьями, так и с представителями государственных органов. Именно поэтому через него можно совершать юридически значимые действия". В России, считает эксперт, подобным потенциалом обладает портал Госуслуг.

"Пример Китая доказывает, что автоматизация судебной функции возможна, - заключил Максутов. - Однако важно помнить о том, что законы - не сухие предписания к действию. Верховные и Конституционные суды выпускают комментарии, в которых поясняют, с какой целью принимался тот или иной закон, как его правильно трактовать в неоднозначном случае и так далее. Поэтому сбор информации в формате общения, принятие или отклонение ходатайств останется на человеке, а искусственный интеллект уже на основе всей доступной информации будет делать анализ и выносить решение".