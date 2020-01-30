Кроме сугубо внутриполитических последствий от предполагаемой публикации книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона есть у этой вашингтонской истории и сугубо моральный аспект. При этом ключевой вопрос - предает или не предает Болтон бывшего работодателя, когда обнародует в своем литературном труде чувствительные для американской администрации детали, касавшиеся в том числе подходов Трампа к ситуации на Украине. Ранее конгрессмены уже пытались вызвать Болтона на слушания в Сенат, но тот отказался давать показания.

Однако это не помешало Болтону подробно изложить то, что ему было известно по "украинскому досье" в книге. Как, впрочем, обнародовать много чего другого нелицеприятного для главы Белого дома: о способностях Трампа во внешней политике Болтон, скажем мягко, остается не высокого мнения.

Появившиеся в прессе фрагменты еще не опубликованного произведения бывшего советника уже называют ударом в спину президента США. Близкий главе государства телеканал Foх News в этой связи напомнил о стихотворении, которое Трамп декламировал в ходе предвыборной кампании 2016 года. В нем шла речь об умирающей змее, которую взяла в дом женщина. Она ее выходила, но, выздровев, змея укусила свою спасительницу. Умирая женщина спросила змею, почему та так поступила. "Да потому что я змея, - был ответ. - Мы всегда так поступаем".

Карьера Болтона никогда не была гладкой - его продвижению мешали не только взгляды, но также, по словам сослуживцев, несдержанный, сложный характер и даже внешность. Со взглядами все обстоит предельно ясно. Болтон всегда делал ставку на американское оружие и считал каждый конфликт "испытанием американской решимости". Неудивительно, что Трамп характеризовал бывшего советника как "мистера крутого парня", тем не менее признав, что тот совершил множество серьезных ошибок. Причем сам Болтон, который ни дня не служил в вооруженных силах, считал войну главным способом разрешения противоречий и улаживания международных конфликтов. С чем Трамп был категорически не согласен.

Тем не менее, глава Белого дома после отставки Болтона избегал критиковать его публично. Более того, отвечая на вопросы об отношениях с бывшим помощником после его отставки, Трамп говорил, что у него "хорошие отношения с Джоном" и утверждал, что не имеет никакого отношения к блокировке аккаунта Болтона в Twitter. Только после того, как Болтон объявил главе государства словесную войну, президент США отреагировал на направленные против него выпады.

В четверг Трамп подтвердил то, что в принципе подозревало большинство знавших Болтона журналистов. По словам американского лидера, если бы он послушал своего советника по национальной безопасности, то "у нас бы уже сейчас была шестая мировая война". Трамп считает, что Болтон придерживался неверной позиции по Северной Корее, Венесуэле, Ирану.

Одновременно директор по информационной безопасности Белого дома написала письмо адвокатам Болтона, где назвала некоторые части книги их клиента содержащими "значительное количество секретной информации". И потому настаивала, что эти материалы следует удалить из книги. Адвокаты с таким заключением не согласились. Парадоксальность ситуации заключается в том, что многие чувствительные фрагменты из будущего произведения Болтона уже просочились в прессу. Сам Трамп уже назвал книгу Болтона "мерзкой и лживой". "Сплошная секретная информация. Кто так делает?" - разозлился он. Но, похоже, больше всего президента возмутила неблагодарность Болтона - тот взялся за разоблачительное перо сразу после того, как покинул Белый дом, что называется по горячим следам.

Трамп пригласил Болтона на работу в Белый дом вопреки мнению своего окружения, которое указывало на серьезные человеческие недостатки кандидата. "Джон Болтон не мог ни с кем работать, множество людей расходились с ним во взглядах. Многие критиковали меня за то, что я взял его", - приводит слова Трампа издание Politico.

Как утверждают опять же американские журналисты, за Болтоном закрепилась дурная слава человека, который жестоко относился к нижестоящим чиновникам, не терпел любого, кто становился на его пути к власти и имел в неоконсервативном Вашингтоне репутацию "легендарного бойца ближнего боя". Будучи назначенным ранее постпредом США в ООН при Буше-младшем, он сразу же заявил новым коллегам: "В здании секретариата ООН в Нью-Йорке 38 этажей. Если сегодня 10 из них исчезнут, ситуация в мире особо не изменится".

Трамп знал и о "медвежьем подходе" Болтона к дипломатии, и о его презрении к международным организациям. Тем не менее президент считал, что Болтон окажется в состоянии "пожертвовать своим характером" при работе в Белом доме и после отставки не станет болтать лишнего. Трамп уважительно называл Болтона "тертым калачом", знающим правила игры в вашингтонском истеблишменте. Но, похоже, он не учел воинственного характера своего бывшего помощника и размера обиды, нанесенной ему отставкой.

О том, почему экс-советник по национальной безопасности демонстративно предал Трампа, написав свою книгу, мнения расходятся. Но все же большинство экспертов считают, что вернуться в большую политику Болтон сможет лишь в случае, если будет постоянно напоминать о своих разногласиях с нынешним главой Белого дома, а еще лучше, не даст тому переизбраться. Но, как бы там ни было, случай с Болтоном, по мнению американской прессы, еще сильнее разовьет недоверие президента США к своему окружению, особенно к тем, кто когда-либо высказывался против него или ему противоречил. Ведь кто знает, как эти люди поведут себя, покинув Белый дом, и какие еще тайны захотят предать гласности из денежных или карьерных соображений.