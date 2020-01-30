Британцу пришлось оставить жену в Китае из-за коронавируса

Джефф Сиддл, разработчик программного обеспечения из Великобритании, столкнулся с нелегким выбором: оставить свою жену-китаянку в КНР и уехать с девятилетней дочерью на родину, или же всей семьей остаться почти что в эпицентре заражения новым типом коронавируса. О своей нелегкой ситуации Сиддл рассказал в интервью BBC.

Семейство приехало в провинцию Хубэй, чтобы отпраздновать китайский Новый год с родственниками. Обратный билет взяли на 1 февраля. Однако после того, как ситуация вокруг нового типа коронавируса стала стремительно ухудшаться, китайские власти перекрыли любое транспортное сообщение с Уханем, и семья оказалась заблокирована. Многие страны направили в Китай самолеты, чтобы вывезти на родину своих граждан, и Великобритания не стала исключением. Однако жена Сиддла, Синди, не имеет подданства Соединенного Королевства, с 2008 года она проживает там только с видом на жительство. Поэтому ей британское консульство в пропуске на "спасительный" борт отказало.

"В Форин-офисе мне сказали, что эвакуируют только граждан Великобритании, потому что власти Китая не разрешают своим гражданам покидать страну. Мне пришлось выбирать: либо мы с 9-летней дочерью, у которой есть британский паспорт, улетаем, либо мы все втроем остаемся", - рассказал Сиддл.

В итоге, они с супругой решили, что лучше будет ему и дочери уехать. По словам Джеффа, девочка нелегко перенесла новость об этом.

Однако до сих пор не ясно, как отец и дочь попадут в самолет. Дело в том, что даже дороги в аэропорт перекрыты, проехать туда нужно можно только по специальному дипломатическому документу, выдать который должна британская сторона. А Форин-офис, в свою очередь, в ответ на запрос Сиддла развел руками, заявив, что не имеет возможности предоставить подобную бумагу.

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. На сегодняшний момент число погибших от вируса достигло 170, столько же людей смогли побороть болезнь и выздороветь. Случаи заражения уже были зафиксированы и за пределами Китая, к примеру, в Сингапуре, Таиланде, Японии, Вьетнаме, США и Германии.

Отметим, что новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.