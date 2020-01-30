Чем удивляют простые люди в провинции

У Натальи умерла мать. И так получилось, что кроме меня и помочь ей с похоронами некому. Копали могилу три мужика из похоронного бюро. Ну, слава у этого типа людей известная - пьяницы, дно общества. Считается, что нормальный человек не будет заниматься таким делом. А разговорились - такое раскрылось! Максим обожает Италию, особенно Флоренцию. Каждый год бывает там. Галерею Уффици знает досконально. И в Лувре он был. Теперь у него на очереди Прадо. Если в Москве какая громкая выставка, он ее не пропустит. А Мише по сердцу Германия. Любит Мюнхен, маленькие германские городки. И Голландию любит. Часто там бывает. Третий, Сергей, молчал. Но я бы не удивился, если бы каждый март он летает в Японию - насладиться видом цветущей сакуры... Это и есть русский народ - неожиданный и разнообразный.

А у просвещенной публики мнение о Максиме, Мише, Сергее совсем иное. Вот первые попавшиеся определения - "у нашего народа рабская психология"... "народ тупой и необразованный"... "большая часть народа в стадии общей деградации"... "дураки составляют большинство"... "они легко врут и обманывают других"..."меня тошнит от русских дебилов"... Можно привести десятки подобных утверждений из соцсетей.

Почти абсолютно уверен: те, кто разбрасывает эти безапелляционные оценки народа, живьем-то его, народ, и не видели. Потому ничего общего все эти выражения с народом не имеют. Я почти 20 лет живу в маленьком российском городке, но сказать, что я знаю народ, не решаюсь. И уж точно люди не дебилы, не дураки, не агрессивные, не опасные. Общаюсь много, расспрашиваю о жизни, что-то делаем вместе, и вроде бы находим общий язык, а что такое современный народ - не в состоянии уловить, выразить. Каждый на виду, но все равно остается загадкой.

Один из властителей дум нашего либерального сообщества выразился вполне определенно:

"В России живут бок о бок два отдельных, нисколько не похожих народа, и народы эти с давних пор люто враждуют между собой... Есть Мы и есть Они... Нам не нравится в Них все: как Они выглядят, разговаривают, держатся, радуются и горюют, одеваются и раздеваются. Нас тошнит от их любимых певцов, фильмов и телепередач. Они платят Нам той же монетой, и еще с переплатой".

Не исключено, что наша российская элита в глазах нынешних мужиков тоже вроде шутов гороховых

... Два непохожих народа... есть. Насчет же того, что "враждуют между собой", "платят той же монетой" я не уверен. Не проскальзывало в разговорах с теми, кто живет рядом со мной,не ощущается и чувство вражды, ненависти. Да и большинство из тех, с кем я общаюсь, не подозревают, что их считают дебилами и тупыми.

Разделением общества на "мы" и "они" занимались еще большевики. К чему это привело - хорошо известно.