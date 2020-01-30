Чем удивляют простые люди в провинции

Новости

На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 23:20
ВОЗ оценила вспышку коронавируса как ЧС международного значения 23:07
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 22:49
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 22:45
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 22:44
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 21:54
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 21:45
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 21:40
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 21:31
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 21:18
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 21:02
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 21:00
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 20:59
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 20:50
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 20:44
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 20:44
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 20:44
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 20:40
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 20:38
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 20:24
Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа 19:56
Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника 19:54
В Москве девочка заявила об исчезновении своих родителей 19:52
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти 19:27
Москалькова передала генсеку Совета Европы письмо об Александре Виннике 19:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 21:58
Рубрика: Общество

"Они" и "мы"

Чем удивляют простые люди в провинции
Текст: Николай Андреев
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
У Натальи умерла мать. И так получилось, что кроме меня и помочь ей с похоронами некому. Копали могилу три мужика из похоронного бюро. Ну, слава у этого типа людей известная - пьяницы, дно общества. Считается, что нормальный человек не будет заниматься таким делом. А разговорились - такое раскрылось! Максим обожает Италию, особенно Флоренцию. Каждый год бывает там. Галерею Уффици знает досконально. И в Лувре он был. Теперь у него на очереди Прадо. Если в Москве какая громкая выставка, он ее не пропустит. А Мише по сердцу Германия. Любит Мюнхен, маленькие германские городки. И Голландию любит. Часто там бывает. Третий, Сергей, молчал. Но я бы не удивился, если бы каждый март он летает в Японию - насладиться видом цветущей сакуры... Это и есть русский народ - неожиданный и разнообразный.

А у просвещенной публики мнение о Максиме, Мише, Сергее совсем иное. Вот первые попавшиеся определения - "у нашего народа рабская психология"... "народ тупой и необразованный"... "большая часть народа в стадии общей деградации"... "дураки составляют большинство"... "они легко врут и обманывают других"..."меня тошнит от русских дебилов"... Можно привести десятки подобных утверждений из соцсетей.

Фото: Аркадий Колыбалов
Как столичный журналист стал режиссером провинциального театра

Почти абсолютно уверен: те, кто разбрасывает эти безапелляционные оценки народа, живьем-то его, народ, и не видели. Потому ничего общего все эти выражения с народом не имеют. Я почти 20 лет живу в маленьком российском городке, но сказать, что я знаю народ, не решаюсь. И уж точно люди не дебилы, не дураки, не агрессивные, не опасные. Общаюсь много, расспрашиваю о жизни, что-то делаем вместе, и вроде бы находим общий язык, а что такое современный народ - не в состоянии уловить, выразить. Каждый на виду, но все равно остается загадкой.

Один из властителей дум нашего либерального сообщества выразился вполне определенно:

"В России живут бок о бок два отдельных, нисколько не похожих народа, и народы эти с давних пор люто враждуют между собой... Есть Мы и есть Они... Нам не нравится в Них все: как Они выглядят, разговаривают, держатся, радуются и горюют, одеваются и раздеваются. Нас тошнит от их любимых певцов, фильмов и телепередач. Они платят Нам той же монетой, и еще с переплатой".

Не исключено, что наша российская элита в глазах нынешних мужиков тоже вроде шутов гороховых

... Два непохожих народа... есть. Насчет же того, что "враждуют между собой", "платят той же монетой" я не уверен. Не проскальзывало в разговорах с теми, кто живет рядом со мной,не ощущается и чувство вражды, ненависти. Да и большинство из тех, с кем я общаюсь, не подозревают, что их считают дебилами и тупыми.

Разделением общества на "мы" и "они" занимались еще большевики. К чему это привело - хорошо известно.

Общество Соцсфера

Главное сегодня

Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года