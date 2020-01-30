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30.01.2020 14:44
Рубрика: Культура

В Мексике найден череп европейца возрастом 13 тысяч лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Jeronimo Aviles / The Ohio State University Фото: Jeronimo Aviles / The Ohio State University
Фото: Jeronimo Aviles / The Ohio State University

Ученые из Университета штата Огайо (США) провели детальный анализ четырех черепов возрастом 9-13 тысяч лет, найденных при раскопках на территории Мексики, и установили, что эти останки принадлежали выходцам из Европы, Азии и Арктики.

Отчет об исследовании опубликован на сайте Университета штата Огайо. Оно доказывает, что ранние североамериканцы биологически были гораздо более разнообразными, чем считалось до сих пор.

К такому выводу привел анализ четырех древних черепов, найденных в затопленных пещерах в штате Кинтана-Роо, Мексика. Их возраст варьируется от 9000 до 13000 лет, то есть останки принадлежали людям, жившим в позднем плейстоцене и раннем голоцене.

Фото: Jean-Baptiste Lajoux, Inrap
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Черепа были изучены при помощи компьютерной томографии. Исследователи создали 3D-изображение каждого черепа и измерили их основные параметры при помощи специальной 3D-сетки. Затем они сравнили полученные данные с параметрами черепов эталонных популяций со всего мира.

Выяснилось, что самый древний череп имеет большое сходство с черепами современных североамериканских арктических популяций, в то время как второй по возрасту череп соответствует современным европейским популяциям.

Третий череп продемонстрировал сходство как с азиатскими группами, так и с черепами коренных американцев, то есть индейцев. Четвертый череп несет в себе смешанные признаки представителей арктических народов и современных южноамериканских популяций.

"Эти находки усложняют историю заселения Америки, - говорит соавтор исследования Марк Хабб, профессор антропологии. - До сих пор считалось, что первые поселенцы были очень похожи друг на друга. Но эти выводы были сделаны на основании данных анализа древних скелетов, найденных лишь в Южной Америке".

Ученый отмечает, что это первое подобное исследование. Дело в том, что в Северной Америке на сегодняшний день найдено лишь около 20 останков людей, возраст которых превышает 8000 лет. В то время как в Южной Америке найдено почти 400 скелетов такого же возраста.

Предыдущие исследования были ориентированы на изучение исключительно южноамериканских останков. И только теперь стало ясно, что североамериканские черепа не похожи на южноамериканские - они довольно четко различаются по морфологии.

По мнению Хабба, теперь историю заселения обеих Америк, возможно, придется пересмотреть. Вероятно, процессы заселения Северной Америки и Южной Америки происходили по-разному, поэтому нужно о них говорить "как о совершенно разных вещах".

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