Число инфицированных коронавирусом превысило 8,1 тысячи, умер 171 человек

В то же время врачи подозревают, что еще более 12 тысяч граждан Китая также заражены.

Первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, были зафиксированы в Китае в конце прошлого года. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек.

Ранее сообщалось, что порядка 170 человек, согласно официальным данным, смогли побороть болезнь и выздороветь. Случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая - в частности, в Сингапуре, Таиланде, Японии, Вьетнаме, США, Германии.

Новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.