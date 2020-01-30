Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек

В Корее выявлены еще два случай заболевания новым видом коронавируса, что довело общую численность инфицированных до шести человек. Один из новых больных, как оказалось, заразился уже в Корее, что говорит о начале в стране "второй волны" распространения вируса.

Одним из них стал 32-летний кореец, который недавно вернулся из командировки в китайский Ухань, откуда скорее всего и привез инфекцию.

А вторым стал 56-летний гражданин Кореи, который в последнее время не был в Китае. Именно этот факт серьезно и встревожил местных медиков. Как выяснилось, заражение произошло от третьего больного - 54-летнего корейца, который неделю назад вернулся из Уханя, но сначала не продемонстрировал симптомов болезни, в связи с чем был отпущен. Пока вирус развивался, этот больной побывал в Сеуле и городе-спутнике столицы Ильсане, ведя обычный образ жизни. Заразил он "больного № 6" скорее всего в ходе совместного ужина в административном округе Каннам, что на юге Сеула.

Этот случай стал первым для Южной Кореи, когда заражение случилось не непосредственно в Китае, а на территории своей страны, от больного "первой волны". Таким образом общее число подтвержденных инфицированных в Южной Корее составляет теперь шесть человек - это одна 35-летняя китаянка и пятеро корейских мужчин в возрасте от 32 до 56 лет.

31 января должен прилететь борт с более чем тремя сотнями корейцев, которых правительство страны вывезет на специальном чартерном рейсе из китайского Уханя. По прибытию все пассажиры будут доставлены в специальные учреждения и помещены в карантин сроком на 14 суток. Если по истечении этого срока не будут обнаружены симптомы заболевания, то их отпустят домой.