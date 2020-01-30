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30 января 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2020 г. N 237/1766-7 г. Москва "Об освобождении от должности председателя территориальной избирательной комиссии города Байконура и досрочном прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии города Байконура с правом решающего голоса Горбова Вячеслава Викторовича"

Опубликован 30 января 2020 г.

На основании пункта 6 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и личных заявлений Горбова В.В. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Освободить от должности председателя территориальной избирательной комиссии города Байконура Горбова Вячеслава Викторовича.

2. Досрочно прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии города Байконура с правом решающего голоса Горбова Вячеслава Викторовича, 1966 года рождения, образование высшее, пенсионера, назначенного в состав комиссии Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

3. Направить сообщение о сборе предложений по кандидатуре в состав указанной территориальной избирательной комиссии в "Российскую газету", а также разместить его на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Установить, что срок, в течение которого принимаются предложения по кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии города Байконура, составляет 30 дней после дня опубликования сообщения, указанного в пункте 3 настоящего постановления.

5. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Байконура.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии города Байконура вместо выбывшего

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2020 года N 237/1766-7 "Об освобождении от должности председателя территориальной избирательной комиссии города Байконура и досрочном прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии города Байконура с правом решающего голоса Горбова Вячеслава Викторовича" объявляется прием предложений по кандидатурам для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии города Байконура вместо выбывшего.

Предложения по кандидатурам в состав указанной территориальной избирательной комиссии представляются в соответствии с требованиями статей 22, 26 и 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Прием документов осуществляется с 30 января по 29 февраля 2020 года по адресу: Б.Черкасский пер., д. 9, г. Москва, 109012.

Перечень документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии города Байконура, размещен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в сети Интернет в разделе "Актуальные темы" (www.cikrf.ru).

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации