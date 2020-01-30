ЦСКА и "Ак Барс" продлили беспроигрышные серии в КХЛ

Продолжаются матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Накануне лидеры Западной конференции, хоккеисты ЦСКА одержали очередную яркую победу. На сей раз под горячую руку армейцев попал "Адмирал" - 2:5.

Шайбы в составе московского клуба забросили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Марио Кемпе и Кирилл Капризов.

У владивостокской команды отличились Александр Мерескин и Мартин Бакош.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала для команды шестой подряд.

ЦСКА и "Ак Барс" находятся во главе Западной и Восточной конференций КХЛ

Комментируя исход поединка, главный тренер армейцев Игорь Никитин отметил характер своей команды:

- Мы ребят заранее предупредили, что команда соперника играет за попадание в плей-офф. И поэтому мы были готовы к борьбе прежде всего. Ребята правильно подготовились, победили, и это здорово.

Также продлил свою победную серию до пяти встреч и казанский "Ак Барс". Казанский клуб на выезде одержал победу над "Витязем" - 4:2.

В составе победителей три очка набрал Кирилл Петров (одна заброшенная шайба плюс две голевые передачи).

Интересно, что наставник "барсов" Дмитрий Квартальнов нашел и недочеты в действиях своих игроков:

- Результатом мы, конечно, довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Игровая дисциплина, плюс очень много удалений в зоне атаки, это нам, конечно, надо немного подправить. Хорошо, что забили важные голы в правильное время. Что касается нашего лидерства в Восточной конференции, то я много раз говорил, и так скажет любой тренер - мы хотим выиграть каждый матч. Получится или нет - это уже другой вопрос. В плей-офф будет немного другой турнир.