ЦСКА и "Ак Барс" продлили беспроигрышные серии в КХЛ

Новости

Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 21:54
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 21:45
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 21:40
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 21:31
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 21:18
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 21:02
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 21:00
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 20:59
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 20:50
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 20:44
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 20:44
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 20:44
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 20:40
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 20:38
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 20:24
Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа 19:56
Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника 19:54
В Москве девочка заявила об исчезновении своих родителей 19:52
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти 19:27
Москалькова передала генсеку Совета Европы письмо об Александре Виннике 19:23
Президент Эстонии отведала торт на российской антарктической станции 19:14
Дорогие вэны Toyota в России должны отправиться в сервис 19:08
Ирак возобновит операции против ИГ совместно с возглавляемой США коалицией 19:05
Президент наградил ученых, деятелей спорта и искусства 19:02
Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 21:05
Рубрика: Спорт

Не устали побеждать

ЦСКА и "Ак Барс" продлили беспроигрышные серии в КХЛ
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
Продолжаются матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Накануне лидеры Западной конференции, хоккеисты ЦСКА одержали очередную яркую победу. На сей раз под горячую руку армейцев попал "Адмирал" - 2:5.

Шайбы в составе московского клуба забросили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Марио Кемпе и Кирилл Капризов.

У владивостокской команды отличились Александр Мерескин и Мартин Бакош.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала для команды шестой подряд.

ЦСКА и "Ак Барс" находятся во главе Западной и Восточной конференций КХЛ

Комментируя исход поединка, главный тренер армейцев Игорь Никитин отметил характер своей команды:

- Мы ребят заранее предупредили, что команда соперника играет за попадание в плей-офф. И поэтому мы были готовы к борьбе прежде всего. Ребята правильно подготовились, победили, и это здорово.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
В состав сборной РФ по хоккею приглашены семь финалистов молодежного ЧМ

Также продлил свою победную серию до пяти встреч и казанский "Ак Барс". Казанский клуб на выезде одержал победу над "Витязем" - 4:2.

В составе победителей три очка набрал Кирилл Петров (одна заброшенная шайба плюс две голевые передачи).

Интересно, что наставник "барсов" Дмитрий Квартальнов нашел и недочеты в действиях своих игроков:

- Результатом мы, конечно, довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Игровая дисциплина, плюс очень много удалений в зоне атаки, это нам, конечно, надо немного подправить. Хорошо, что забили важные голы в правильное время. Что касается нашего лидерства в Восточной конференции, то я много раз говорил, и так скажет любой тренер - мы хотим выиграть каждый матч. Получится или нет - это уже другой вопрос. В плей-офф будет немного другой турнир.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА

Главное сегодня

Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram