Дачникам и садоводам не нужно опасаться введения новых налогов

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения. В него будут включены животноводство и растениеводство, а также услуги в этих сферах.

Дачникам, продающим излишки со своего огорода, никаких патентов оформлять не нужно, как и опасаться введения новых налогов.

"Ничего подобного не планируется, - заверил "рг" депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. - Приобретение патента - дело сугубо добровольное, это никакая не обязаловка. Патенты могут заинтересовать предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников".

Тем дачникам, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. "И уж тем более это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах", - подчеркнул Олег Валенчук.

Патентную систему налогообложения (ПСН) вправе применять только индивидуальные предприниматели (ип) и только по определенным видам деятельности. Это, например, розничная торговля, предоставление различных услуг населению. Патент освобождает ИП от уплаты ряда налогов, в том числе НДФЛ, налога на имущество физических лиц, НДС.

Бабушкам, продающим излишки со своего огорода, патент покупать не нужно

Несколько видов деятельности в области животноводства, растениеводства и услуг, предоставляемых в этих областях, планируется объединить и установить единый для этих видов деятельности потенциально возможный годовой доход. Это позволит получить один патент на все виды деятельности и исчислять налог на основе единой базы.

Сейчас годовой доход устанавливается по каждому виду деятельности, исчислять налог нужно также по каждому виду деятельности отдельно. Предприниматели, имеющие право на получение патента, могут иметь не более 15 наемных работников.

Контроль

Органическая продукция, как отечественная, так и импортная, выпущенная до 1 января 2020 года, то есть до вступления в силу закона об органике, может продаваться свободно, вне зависимости от наличия российских сертификатов на нее, сообщили "РГ" в минсельхозе. Производители, выпустившие продукты с маркировкой "органик" после 1 января 2020 года, по закону об органической продукции, должны, во-первых, получить сертификаты в организациях, аккредитованных в Росаккредитации, во-вторых, войти в госреестр производителей органики, который сейчас создается минсельхозом. И только после этого производители "имеют право разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в виде комбинации надписей и графического изображения единого образца на упаковке", сообщили в минсельхозе. "Надписи, используемые для маркировки органической продукции, могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные слова, отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции", - уточнили в минсельхозе. Но, если маркировка размещена без сертификата, к производителю применят санкции.

Подготовила Алена Узбекова