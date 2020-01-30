Экс-министр: Детей на Украине поделили на три сорта по языку

Украинских детей буквально поделили на три сорта по языковому признаку. Об этом в интервью телеканалу NewsOne рассказала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Наших детей поделили на три сорта по языку (согласно закону "Об общем среднем образовании". - Прим. "РГ"). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные",- заявила Лукаш.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский напрямую нарушил свои предвыборные обещания, так и не пересмотрев закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, подписанный еще его предшественником Петром Порошенко. Лукаш напомнила, что во время предвыборной гонки Зеленский обещал провести ревизию закона на предмет его соответствия конституции. Однако уже после избрания он сменил риторику, заявив, что будет защищать украинский язык. Как следствие, сегодня на Украине появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка, отметила Лукаш.

Она также призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, которое позволяло бы носителю любого языка чувствовать себя "равным среди равных".

Напомним, что согласно новому украинскому закону "Об общем среднем образовании", лица, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых не являются официальными языками ЕС, и обучающиеся на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных образовательных учреждениях, теперь будут получать базовое среднее образование на украинском в объеме не менее 80 процентов от годового объема учебного времени. В отношении меньшинств, говорящих на языках ЕС, обязательные объемы преподавания на украинском значительно меньше.