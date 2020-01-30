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30.01.2020 20:10
Рубрика: Происшествия

Тюрьма пустеет

Директор Федеральной службы исполнения наказаний: Россия опустилась на двадцатое место по доле заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
20 января директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что Россия потеряла лидирующие позиции в мировом рейтинге тюремных держав. На протяжении многих лет численность заключенных у нас постоянно сокращается.

- В 2019 году численность лиц, находящихся в учреждениях (уголовно-исполнительной системы), сократилась еще почти на 40 тысяч и составила 524 тысячи человек, - сообщил Александр Калашников, выступая на расширенном заседании коллегии УФСИН по Москве. - Это минимальное значение за всю новейшую историю России.

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По данным Международного центра исследования тюрем, за десять лет по количеству заключенных на 100 тысяч населения Россия сместилась со второго на 20-е место в мире.

Глава ФСИН России напомнил, что 10 лет назад на заседании Госсовета в Вологде были приняты решения, определившие развитие уголовно-исполнительной системы.

"В результате пенитенциарная система России вступила на путь серьезных преобразований, деятельность службы получила вектор движения в сторону гуманизации, - подчеркнул он. - Сегодня система исполнения наказаний находится под пристальным вниманием общества, и наша задача - сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений прав человека, неукоснительно соблюдать требования законодательства".

Ведомство не будет закрываться от правозащитников, конструктивная критика полезна, она должна звучать.

В прошлом году численность заключенных сократилась на 40 тысяч человек и достигла исторического минимума

"Необходимо активно сотрудничать с теми правозащитниками, кто не на словах, а на деле искренне старается изменить ситуацию в наших учреждениях к лучшему", - отметил Александр Калашников.

Сегодня активно применяются альтернативные наказания, когда человека не отправляют за решетку. Суды стараются придерживаться принципа: лишение свободы должны применяться в исключительных случаях, когда иначе невозможно.

Одно из новых наказаний - принудительные работы. Оно отбывается в исправительных центрах. Режим там намного проще, чем в колонии, ни вышек с охраной, ни колючей проволоки не предусмотрено.

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Изначально задумывалось, что такое наказание будет аналогом "химии", применявшейся в советское время, когда осужденных отправляли на стройки народного хозяйства.

Как сообщил Александр Калашников, исправительные центры в прошлом году приняли около 9 тысяч осужденных. При этом продолжается работа по созданию сети исправительных центров по всей стране.

Сейчас в 68 территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний действует 82 исправительных центра.

Глава тюремного ведомства предложил ускорить создание исправительных центров в Москве.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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