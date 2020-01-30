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30.01.2020 16:07
Рубрика: В мире

Японский миллиардер передумал брать женщину на Луну

Текст: Александр Ленин
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который в 2023 году собирается отправиться в туристический полет на Луну, отказался от идеи взять с собой спутницу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Около двух недель назад мужчина объявил кастинг. Бизнесмен из Страны восходящего солнца искал яркую и позитивную личность с миролюбивым настроем. В конкурсе могли принять участие только незамужние девушки в возрасте от 20 лет. Заявки принимались до 17 января. Маэдзава-сан подчеркивал, что отдаст предпочтение женщине, которая намерена со всей серьезностью пройти подготовку к космическому путешествию.

Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory
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Житель островного государства намекал, что вояж может стать отправной точкой для длительных романтических отношений. "Я хочу найти партнера на всю жизнь", - признавался он.

В итоге составить компанию японцу в полете на естественный спутник Земли вызвались почти 28 тысяч девушек со всего мира. Однако Юсаку Маэдзава по неизвестным причинам приостановил эксперимент и принес извинения участницам.

"Я понимаю, что расстроил большое количество людей", - написал он в своем Twitter.

По словам японца, он испытывает "смешанные чувства". Маэдзава проинформировал о своем решении руководство стримингового сервиса AbemaTV, который собирался снять документальный фильм про отбор конкурсанток для космического путешествия.

Впрочем, бизнесмен и раньше не отличался постоянством. Японец уже обещал взять на борт космического корабля 27-летнюю актрису и модель Аямэ Горики, пока пара не распалась.

Напомним, что Юсаку Маэдзава участвует в проекте SpaceX Илона Маска. На Луну его доставит самая мощная в мире транспортная система Big Falcon Rocket. Японский миллиардер принимает финансовое участие в создании космического корабля.

В мире Восточная Азия Япония Общество Космос Освоение Луны

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