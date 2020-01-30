Новости

Педагоги из 109 городов России прошли стажировки в школах столицы 12:49
В Кузбассе двое подростков отравились неизвестным веществом 12:47
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре 12:41
В Башкирии полицейских заподозрили в продаже данных о покойниках 12:39
В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией 12:35
В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв 12:35
В Крыму ожидают решение по скифскому золоту в марте 12:35
В ОДКБ считают необходимым развивать войска биозащиты 12:34
В России создан уникальный заменитель пластика 12:32
Эпидемиологи усомнились в точности определения очага нового коронавируса 12:30
На Алтае судебный пристав незаконно списывала долги 12:26
В Орске все школы закрыты на карантин из-за гриппа 12:25
Кардиологи выявили новую причину инфаркта миокарда 12:19
Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" 12:18
Лукашенко произвел новые кадровые назначения 12:15
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет 12:10
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу 12:06
Заплатил, но зачем? 6 самых бесполезных опций в автомобиле 12:06
Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали 12:03
Умер создатель "Маппет-шоу" и соратник Джорджа Карлина Джек Бернс 12:03
На Ставрополье парень жестоко убил одолжившую деньги девушку 12:02
В Коми под лед провалился трактор, достававший тонущий внедорожник 11:58
Нижегородским студентам помогут вернуться домой из Китая 11:58
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве 11:53
Вышел трейлер мюзикла по трилогии "Назад в будущее" 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 12:19
Рубрика: Общество

Кардиологи выявили новую причину инфаркта миокарда

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специалисты из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга установили зависимость частоты инфарктов от загрязнения воздуха выхлопными газами.

В течение 2005-2015 годов они собирали ежечасные данные о загрязнении воздуха и метеорологические данные городского фонового мониторинга, и одновременно ежечасные данные о нефатальных случаях сердечно-сосудистых заболеваний в Аугсбурге (Германия).

Фото: pixabay.com
Генетики описали диету, повышающую риск инсультов и инфарктов

В результате исследователи пришли к выводу, что ежечасное воздействие мельчайших частиц диоксида азота, озона и сажи, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей, влияет на частоту возникновения инфаркта миокарда.

"Предполагается, что ультрадисперсные частицы (UFP) оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье из-за их малого размера, большой площади активной поверхности и способности проникать в альвеолы и транслоцироваться в системной циркуляции", - говорится в обзоре научного журнала Environmental Health Perspectives.

Токсикологические исследования позволили получить доказательства того, что UFP имеют более высокую токсичность на единицу массы, чем более крупные. Эти частицы всего за несколько часов могут проникнуть в кровь и спровоцировать инфаркт миокарда.

Общество Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года