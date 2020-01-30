Кардиологи выявили новую причину инфаркта миокарда

Специалисты из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга установили зависимость частоты инфарктов от загрязнения воздуха выхлопными газами.

В течение 2005-2015 годов они собирали ежечасные данные о загрязнении воздуха и метеорологические данные городского фонового мониторинга, и одновременно ежечасные данные о нефатальных случаях сердечно-сосудистых заболеваний в Аугсбурге (Германия).

В результате исследователи пришли к выводу, что ежечасное воздействие мельчайших частиц диоксида азота, озона и сажи, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей, влияет на частоту возникновения инфаркта миокарда.

"Предполагается, что ультрадисперсные частицы (UFP) оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье из-за их малого размера, большой площади активной поверхности и способности проникать в альвеолы и транслоцироваться в системной циркуляции", - говорится в обзоре научного журнала Environmental Health Perspectives.

Токсикологические исследования позволили получить доказательства того, что UFP имеют более высокую токсичность на единицу массы, чем более крупные. Эти частицы всего за несколько часов могут проникнуть в кровь и спровоцировать инфаркт миокарда.