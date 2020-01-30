Ирак возобновит операции против ИГ совместно с возглавляемой США коалицией

Багдад заявил о возобновлении операций против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) совместно с коалицией, возглавляемой США. Об этом сообщает информационный портал Shafaq news со ссылкой на заявление офиса командующего ВС Ирака.

"Ввиду продолжающейся активности террористов ИГ в различных регионах Ирака и с целью использования того времени, которое осталось у международной коалиции до того, как будет налажено новое сотрудничество между ее силами и нашими военными, решено провести совместную деятельность", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается в тексте, в операциях против боевиков, характер которых будет определять Багдад, коалиция обеспечит поддержку с воздуха.

Однако, как отмечается в заявлении, совместные действия иракских сил и сил коалиции будут длиться до достижения нового соглашения, которое будет гарантировать "суверенитет Ирака на земле и в воздушном пространстве".

Ранее Совет представителей Ирака на экстренном заседании принял резолюцию, обязывающую "правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

Заседание прошло после того, как 3 января недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.