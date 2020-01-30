Юрий Афонин: Необходимо усиление социальной роли государства

В столице Хакасии Абакане предложенные президентом поправки в Конституцию обсудили на расширенном совещании при республиканском правительстве.

"Мы провели уже пять заседаний. Предложения приходят и в группу, и к депутатам. В нашу фракцию, например, от граждан пришло уже более 420 поправок. Есть интересные, с которыми можно работать. Есть, разумеется, политические - вплоть до возвращения к каким-то положениям Российской империи или СССР", - рассказал депутат Госдумы от КПРФ, член рабочей группы Юрий Афонин.

Он напомнил, что в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ вошли крупные ученые, юристы, представители общественности и научной интеллигенции, а также всех фракций Госдумы.

"Все понимают, что такие поправки назрели. Вопрос о внесении изменений в Конституцию уже много раз ставился различными фракциями, политическими силами. В частности, говорилось о необходимости пересмотра соотношения международных договоров и российских законодательных актов. Ни у кого не возникает сомнений в необходимости балансировки системы госорганов нашей страны. Здесь, конечно, есть разные подходы", - отметил Афонин.

"Необходимо усиление социальной роли государства - с этим все согласны. И, разумеется, вопрос с гражданством должностных лиц тоже давно назрел", - подчеркнул он.

Юрий Афонин рассказал о том, что наряду с президентскими поправками, принятыми в первом чтении, есть ряд и других предложений, которые сейчас обсуждаются.

"Допустим, в плане невозможности иностранного гражданства у лиц, занимающих определенные должности. Есть предложение к этому кругу отнести и близких родственников: жен и детей. Поскольку они вместе декларируют доходы. Согласитесь, если жена имеет имущество за границей, вид на жительство, дети учатся там, уже не так важно, какое гражданство у чиновника", - сказал он.

"Есть предложение выбирать Совет Федерации, поскольку он теперь получает дополнительные серьезные полномочия. Или закрепить прямые выборы глав муниципалитетов по всей стране", - также отметил Афонин.