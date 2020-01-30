Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали

Полиция Швеции разыскивает похитителей работ Сальвадора Дали - более десяти бронзовых скульптур исчезли из галереи в Стокгольме в ночь на 30 января. Охранники обнаружили пропажу ранним утром.

- Общая стоимость похищенного составляет порядка 3-4 миллионов крон (примерно 300-400 тысяч евро), - приводит слова владельца выставочного пространства Педера Энстрема РИА Новости со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

По его словам, злоумышленники незаметно проникли в галерею и унесли с собой 10 или 12 работ всемирно известного мастера. Цена каждой из них оценивается в 200-500 тысяч крон.

Начато расследование. Шведские СМИ сообщают, что полиция разыскивает двоих человек.