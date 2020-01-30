1 февраля до 1 августа 2020 года жители Дальнего Востока могут оформить "дальневосточный гектар" в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Земли доступны только гражданам РФ с регистрацией по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Закон о "дальневосточном гектаре" реализуется в Забайкалье и Бурятии в три этапа. С 1 августа 2019 по 31 января 2020 года земля предоставлялась только жителям этих двух регионов. С 1 февраля 2020 года участки могут оформить уже все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии по программе "Дальневосточный гектар" станет доступна всем россиянам, а также участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

На середину января 2020 года "гектары" на территории Забайкалья получили более 1,9 тысячи человек. Более двух третей забайкальцев - претендентов на гектар берут землю для индивидуального жилищного строительства.

В Бурятии гектары получили более 1200 человек. Участки в регионе берут, как правило, для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%), но высок интерес и к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов.

За четыре года действия программы - с 1 февраля 2016 года - безвозмездно получить гектар земли в ДФО смогли жители отдельных муниципальных образований дальневосточных регионов, с 1 октября 2016-го все дальневосточники, а с 1 февраля 2017-го землю получили 77 670 человек.

"Дальневосточный гектар" оформляется бесплатно через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

53 процента граждан считают льготные ­кредиты и микрозаймы одним из драйверов участия в программе

Получателям гектара доступна "дальневосточная ипотека". Кредит на строительство по ней можно получить на срок до 20 лет по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита достигает 6 млн рублей. Ипотека под 2% годовых дает новые условия для освоения "дальневосточного гектара", полагает заместитель председателя правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: "Человек может не просто получить землю, но и построить на ней дом, получив соответствующий кредит. Первые кредиты для этого уже выданы".

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Фото: Сергей Михеев/РГ





Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента в ДФО:

"По программе "Дальневосточный гектар" гражданам выделено более 77 тысяч земельных участков. На Дальнем Востоке в 108 местах возникли предпосылки создания новых населенных пунктов. Это места, где сконцентрированы заявки людей. В этих случаях мы будем помогать с инфраструктурой. Такая работа уже ведется. Программу "Дальневосточный гектар" будем поддерживать и дальше".