Жители Дальнего Востока могут оформить гектар в Бурятии и Забайкалье
Закон о "дальневосточном гектаре" реализуется в Забайкалье и Бурятии в три этапа. С 1 августа 2019 по 31 января 2020 года земля предоставлялась только жителям этих двух регионов. С 1 февраля 2020 года участки могут оформить уже все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии по программе "Дальневосточный гектар" станет доступна всем россиянам, а также участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
На середину января 2020 года "гектары" на территории Забайкалья получили более 1,9 тысячи человек. Более двух третей забайкальцев - претендентов на гектар берут землю для индивидуального жилищного строительства.
В Бурятии гектары получили более 1200 человек. Участки в регионе берут, как правило, для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%), но высок интерес и к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов.
За четыре года действия программы - с 1 февраля 2016 года - безвозмездно получить гектар земли в ДФО смогли жители отдельных муниципальных образований дальневосточных регионов, с 1 октября 2016-го все дальневосточники, а с 1 февраля 2017-го землю получили 77 670 человек.
"Дальневосточный гектар" оформляется бесплатно через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
Получателям гектара доступна "дальневосточная ипотека". Кредит на строительство по ней можно получить на срок до 20 лет по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита достигает 6 млн рублей. Ипотека под 2% годовых дает новые условия для освоения "дальневосточного гектара", полагает заместитель председателя правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: "Человек может не просто получить землю, но и построить на ней дом, получив соответствующий кредит. Первые кредиты для этого уже выданы".
Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента в ДФО:
"По программе "Дальневосточный гектар" гражданам выделено более 77 тысяч земельных участков. На Дальнем Востоке в 108 местах возникли предпосылки создания новых населенных пунктов. Это места, где сконцентрированы заявки людей. В этих случаях мы будем помогать с инфраструктурой. Такая работа уже ведется. Программу "Дальневосточный гектар" будем поддерживать и дальше".
Охотникам разрешили использовать арбалеты и луки
Напомним, закон обозначил критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу (кгс). Это - максимальное усилие натяжения лука или арбалета при растягивании тетивы в согнутой дуге.
Раньше продажа такого оружия и охота с ним были запрещены. Теперь же его смогут приобрести обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия. Правила - такие же. То есть надо выполнить все, так сказать, упражнения - пройти медицинский осмотр, в том числе у психолога и нарколога, показать своему участковому по месту жительства сейф для хранения оружия и получить у него соответствующую справку.
Приобрести такое оружие можно будет в специализированном магазине только при наличии этих документов, причем более чем пятью единицами владеть нельзя. В течение двух недель после покупки оружие надо зарегистрировать в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Возможно, к новым поправкам в Закон "Об оружии" появятся разъясняющие документы, различные регламенты, детально прописывающие механизм действия закона, в том числе и ответственность за его неисполнение. Нужен опыт применения нового закона, когда станут понятны какие-то недочеты или потребуется усилить те или иные положения. Скажем, надо ли сразу устанавливать жесткие правила хранения метательного оружия? Арбалет можно хранить в сейфе. А вот лук в сейф и не влезет. И вообще, нужен ли сейф для лука?
Поставщики фототоваров готовятся к маркировке
"Учитывая, как правило, высокую стоимость подобных аппаратов, затраты на маркировку будут практически неощутимы для потребителя", - отметил в беседе с "РГ" директор департамента "Аудио, аксессуары, портативная техника" компании "Марвел-Дистрибуция" Александр Розов. Он уверен, что поставщикам "серого" товара станет действовать сложнее.
В феврале также завершается эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции, стартовавший летом 2019 года. Однако, как рассказали "РГ" в Минпромторге, пилотный проект будет продлен. Для "бесшовного, непрерывного перехода от эксперимента к обязательной маркировке молочной продукции Минпромторг подготовил проект постановления правительства о продлении эксперимента по молоку до конца мая 2020 года", сообщили в министерстве. Документ проходит согласование.
С 1 февраля начинает действовать важная норма, касающаяся вендинговых автоматов. В момент оплаты того или иного товара на дисплее торгового терминала должен отображаться QR-код с информацией о проведенной операции. Предполагается, что, считав код смартфоном и скачав чек по открывшейся ссылке, покупатель сможет восстановить детали покупки и проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в налоговую службу (на сайте ФНС для этого есть специальное приложение). Бумажный чек можно не печатать.
Напомним, владельцам вендинговых автоматов разрешено использовать одну "облачную" онлайн-кассу для нескольких терминалов при соблюдении двух условий: автомат не должен продавать подакцизные, технически сложные товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке, и на его корпусе должен быть открыто указан заводской номер.
Подготовила Юлия Кривошапко
Вырастут соцвыплаты и пособия
Как отмечают в ведомстве, все социальные выплаты повышаются раз в год, с 1 февраля, исходя из фактической инфляции за предыдущий год. Так, увеличатся ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы (с 63 708 до 65 619 рублей), инвалидам войны (с 5403 до 5565), инвалидам первой группы (с 3783 до 3897), инвалидам второй группы и детям-инвалидам (с 2702 до 2783), третьей группы (с 2163 до 2228 рублей).
Станут больше компенсации и другие выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Кроме того, увеличится размер набора социальных услуг, который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Морские недра распределят без аукциона
Утверждать перечень таких участков будет правительство, а предоставляться они будут недропользователям на основании их заявок. Одним из условий для получения разрешения на геологоразведку без аукциона станут заключения Минобороны и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны и безопасности страны.
В Минприроды "РГ" уточнили, что "изменения призваны снизить финансовые затраты на получение права пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря, и интенсифицировать геологическое изучения в указанных акваториях". В ведомстве пояснили, что до принятия изменений такие участки нельзя было получить только для геологоразведки без освоения и добычи. Снятие ограничений позволит повысить экономическую привлекательность геологоразведочных работ на шельфе.
Ранее руководитель Роснедр Евгений Киселев говорил, что закон будет применяться главным образом для слабоизученных морских участков. По его словам, к таким можно отнести, например, Енисейскую губу. Он также допустил возможность открытия новых месторождений или даже целых нефтегазоносных провинций на территории, тянущейся от Архангельской области до Чукотки и Восточного побережья Камчатки. Речь идет исключительно о разрешениях на геологоразведку, оценку и разметку месторождений нефти и газа, но не об их освоении и последующей добыче.
Также в поправках к закону указывается право правительства устанавливать дополнительные требования к юридическим лицам с иностранным участием, допускаемым к геологоразведочным работам в нефтегазовой сфере. Это решение связано с вопросами обороны и обеспечения безопасности стратегически важных территорий. По оценкам экспертов, принятие поправок может упростить доступ западным компаниям к российскому шельфу, но не окажет сильного воздействия на развитие отрасли. "Что касается повышения эффективности и интенсивности освоения шельфа России, то законодательство не играет ключевой роли, поскольку другие ограничения влияют на этот процесс. В том числе санкционные, инфраструктурные, а также вопросы экономической целесообразности самих проектов в условиях текущих цен на нефть", - считает партнер КПМГ в России и СНГ Виктория Тургенева.
Отменено больше тысячи советских актов
Например, больше не действует декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. "О взимании прямыхъ налоговъ". Стала юридической историей и инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 декабря 1917 г. "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ".
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале года. В ближайшее время должно быть принято еще несколько постановлений, отменяющих список советских актов. Эта работа ведется в рамках регуляторной гильотины.
"Работа по инкорпорации актов советского времени в современное законодательство ведется достаточно давно, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Но с началом подготовки реформы контрольно-надзорной деятельности эта работа получила дополнительный импульс. В течение ближайшего времени в рамках регуляторной гильотины должны быть отменены как устаревшие и уже не применяющиеся советские нормы, так и действующие, но являющиеся избыточными и затрудняющими работу бизнеса".
По его словам, все заинтересованные ведомства ведут тщательную работу фактически по просеиванию норм. Не утратившие актуальность правила сохраняются и постепенно будут перенесены в современное законодательство. Например, не отменяются советские нормативно-правовые акты, устанавливающие действующие социально-трудовые гарантии и льготы. Остаются в силе и профессиональные праздники, установленные еще в советское время.
Как рассказывают эксперты, пришлось проверять 20 тысяч актов. Чтобы качественно подготовить проекты постановлений, сотрудники министерства юстиции в ручном режиме проверяли каждый акт в государственных архивах, в архиве Государственно-правового управления президента РФ. Это скрупулезная работа, требующая глубокой юридической подготовки.
Помощь в этом оказывало Агентство стратегических инициатив. Оказалось, что часть актов уже была признана утратившими силу, в то время как в открытых источниках они упоминались в качестве действующих.
Сейчас готовится постановление об отмене еще 3,6 тысячи актов советского времени. Всего же может быть отменено порядка 7 тысяч советских нормативно-правовых актов.
Как рассказал "РГ" адвокат Алексей Сикайло, советское законодательство достаточно интенсивно применялось в 90-е годы и первое десятилетие этого века.
"Было много дел, истоки и начало регулирования которых относились еще к советскому периоду, - говорит Алексей Сикайло. - На сегодняшний день нам фактически не приходится сталкиваться на практике с актами того периода".
При этом он согласился с тем, что наличие старых норм утяжеляет и усложняет правовое поле. Поэтому, по его словам, ревизия и инкорпорация советских актов оправдана, эту работу можно только приветствовать.
Фуры станут больше платить за проезд
Как пояснили "РГ" в Минтрансе, постановлением правительства России от 29 июня 2019 г. № 843 предусмотрена ежегодная индексация размера платы 1 февраля. "С учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год (в середине июля и в середине января) будет размещать информацию о прогнозируемом изменении размера платы", - отметили в министерстве.
Менять тариф планируется плавно, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. Дальнейшее увеличение тарифа также будет зависеть от информации Росстата о фактическом изменении индекса потребительских цен.
Система "Платон" действует в России с 2015 года. Платят за проезд по дорогам автомобили массой более 12 тонн. Собранные в Федеральный дорожный фонд средства расходуются на ремонт объектов транспортной инфраструктуры. По данным Росавтодора, уже собрано более 94 млрд рублей. На эти деньги отремонтировано 2700 километров автодорог и более 30 мостов.
Завершается третий этап амнистии капитала
Нынешняя амнистия капитала - уже третья по счету. Предыдущие проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Третий этап стартовал 1 июня 2019 года.
По его условиям, можно, как и раньше, не опасаясь последствий, добровольно задекларировать свои зарубежные активы - банковские счета, недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании (КИК). Участникам гарантировали освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, если нарушения связаны с задекларированным имуществом и счетами.
Новым условием стал перевод капитала в Россию и регистрация бизнеса в специальных административных районах (САР) - на острове Русский на Дальнем Востоке или острове Октябрьский в Калининградской области. Их создали в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение, а информация о бенефициарах доступна лишь управляющей САРами компании, надзорным органам и судам.
Участникам третьего этапа амнистии капитала также разрешили один год не платить налог (13%) с доходов от КИК при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в 2019 году. Во время предыдущей кампании от налогообложения освобождалась прибыль ликвидируемых КИК.
За первые два этапа амнистии подано 20 тысяч спецдеклараций, говорил замглавы минфина Илья Трунин в Госдуме. Объем задекларированных средств - налоговая тайна. На запрос "РГ" о промежуточных результатах нынешней амнистии пресс-служба минфина не комментирует, в ФНС заявили, что информация о ходе амнистии капитала, включая количество поданных деклараций, является конфиденциальной. В минэкономразвития, которое курирует САР, сообщили, что с июня 2019 года в них зарегистрировались 12 новых компаний. Ранее их было 9.
Интерес к третьему этапу амнистии был существенно ниже, чем ко второй волне, говорит Донат Подниек, партнер КПМГ в России и СНГ. По его мнению, подорвал доверие к программе неприятный прецедент со спецдекларацией владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита (ее у ФНС изъяли следователи ФСБ). "Также свою роль сыграло отсутствие массового выявления незадекларированных иностранных компаний по информации, полученной от налоговиков других стран в рамках автоматического обмена налоговой информацией", - полагает Подниек. При этом третий этап все еще остается привлекательным для получения гарантий защиты от штрафов за нарушение валютного законодательства при проведении операций по счетам в зарубежных банках, даже несмотря на введение дополнительных требований (перевод средств в Россию, отчет о движении средств по счетам, включенным в спецдекларацию), замечает Подниек.
По оценке Александра Голикова, партнера BGP Litigation, перевод иностранной компании в российскую юрисдикцию требует как минимум 50 млн рублей инвестиций со стороны бенефициаров. Смена статуса налогового резидента может привести к потере контрагентов, что также негативно сказывается на числе желающих подать спецдекларацию в рамках третьей волны амнистии капиталов, указывает Голиков.